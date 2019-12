Cerrando este calendario 2019

¿Qué nos espera?

Mario Maldonado Espinosa (*)

El año 2019 se fue en un abrir y cerrar de ojos, en el plano personal de seguro hicimos muchos planes, tal vez muchos de ellos no se habrán cumplido, pero somos afortunados de llegar hasta este día y finalizar prácticamente el año. Con todo ello debemos estar agradecidos.

Con el paso de los años las cosas y nuestro mismo cuerpo va cambiando, ya nada es como antes. Siempre habrá mañanas para volver a empezar, lo importante es mantener viva la esperanza y nuestras metas.

A veces quisiéramos que todo sea diferente pero no siempre es así, vivimos con las vicisitudes del cada día, quizás hasta con la misma monotonía del trabajo, de hacer lo que siempre hacemos, con dificultades económicas, personales, familiares, de salud, todo es parte de nuestra existencia y lo que nos ha tocado vivir.

Aún con todo ello, con la celeridad de la vida, siempre es importante hacer un alto para reflexionar. Creyente o no, hay que celebrar la vida, la existencia, disfrutar y valorar a quienes nos rodean y lo que tenemos. No es necesario tener tanto para ser felices.

Aprendamos a compartir lo mucho o poco que tenemos, de manera desinteresada, a recuperar la fe y la esperanza. Existe mucho dolor en el mundo, un dolor que puede ser evitado si todos asumimos y nos sumamos para ayudar a quien lo necesita.

Las expectativas en el país no están bien, la inseguridad y las muertes de nuestros hermanos mexicanos cada día son más, el crecimiento económico prácticamente está en cero, desempleo y división.

División

La polarización entre malos y buenos cada vez se acentúa desde las entrañas del poder y permea entre la sociedad. Los mexicanos siguen esperando los cambios que aún no llegan. El hartazgo continúa y no sabemos hasta qué tiempo será contenido y qué pasará si no se cumplen con todas las promesas hechas. No debemos pasar por alto como la gente de otros países exige cada vez más y como incluso han caído gobiernos a causa del malestar de los ciudadanos por no saber o no poder resolver los problemas que enfrentan.

Los yucatecos todavía vivimos en un estado de paz y seguridad, pero no podemos decir que los problemas que nos rodean no puedan afectarnos.

No dejamos de sorprendernos de lo que pasa, cuando todos pensaban que con la llegada de un gobierno las cosas iban a cambiar, la realidad es que no fue así, y no sabemos a ciencia cierta qué pasará en un futuro pronto. Niños víctimas de la violencia asesinados junto con sus padres, mujeres asesinadas por su propia familia. Mucho sufrimiento. La violencia es la que más ha crecido en este año que termina.

Así es. Es necesario que como personas y sociedad reflexionemos hacia dónde nos estamos dirigiendo y qué queremos para nuestras familias y nuestra sociedad.

Hay circunstancias que se pueden cambiar cuando existe voluntad. Podemos estar pasando crisis personales o crisis como sociedad, pero es posible cambiar el estado de las cosas, no podemos permitir que los sucesos malos nos ganen la batalla.

De ninguna manera podemos permitir que nos gane la indiferencia, la apatía, el desánimo o las dificultades que se nos atraviesan como personas o sociedad. Es necesario poner todo nuestro esfuerzo y talento para hacer que las cosas cambien para bien. Después de todo es nuestra vida, nuestra familia, son nuestras vicisitudes, es nuestro país.

Vamos pues a tomar en serio lo que nos está pasando para emprender un cambio que inicie desde nosotros mismos y se vea transformando la sociedad.

Del valor de enfrentar nuestros retos dependerá el futuro de nuestra nación, nuestro estado. Cambiar para mejorar es lo que da significado a todo. Si esto no pasa, entonces hay que hacer más.—Mérida, Yucatán

