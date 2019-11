Certeza jurídica para 430 parejas

Realizan una boda colectiva en el recinto ferial

Tras 44 años de compartir sus vidas en unión libre, Santiago Chablé Tuz y Elsy Natividad Gómez Padilla decidieron dar certeza jurídica a su relación y formaron parte de las 430 parejas que ayer contrajeron matrimonio en la boda colectiva que tuvo como testigo de honor al gobernador Mauricio Vila Dosal.

En el marco de la edición 45 de la Feria Yucatán en Xmatkuil, Vila Dosal presenció ayer el momento en que este matrimonio y los otros 429 se dieron el sí durante una ceremonia masiva del programa “Formaliza tu unión”, esquema que permite que los contrayentes realicen el trámite de manera gratuita y puedan regularizar su situación.

A sus 65 años, Santiago recuerda bien el día que conoció a Elsy y cuenta que fue al asistir a una fiesta de sus amigos.

“Yo según creía que iba a conquistar a otra muchacha y no me imaginé que sería otra mi sorpresa. Desde que vi a Elsy me gustó y aquí seguimos juntos”, narró el hombre que porta hoy una guayabera blanca para una ocasión especial.

Por su parte, Elsy compartió que, aunque siempre había querido casarse, no había sido prioridad en su vida, pues siempre estuvo trabajando y solventando otros gastos del hogar; sin embargo, tras cuatro décadas juntos consideró que es prudente dejar un ejemplo a sus tres hijos y seis nietos.

“Tengo una nieta que vive en unión libre y me gustaría que ella comprendiera la importancia del matrimonio, por eso le estamos dando este ejemplo”, explicó la mujer, que admite que el respeto, la confianza y comunicación son claves de una relación efectiva.

La relación de Elsy y Santiago es la más longeva en esta edición del programa “Formaliza tu unión” y ambos aseguran que es un gran apoyo del gobierno del Estado realizar este evento, pues todo el trámite fue 100% gratuito.

Así como ellos, otras 429 parejas provenientes de Mérida, Tizimín, Kinchil, Valladolid, Izamal, Halachó, Teabo, Sotuta y Tekantó, la mayoría maya hablantes, dieron certeza jurídica a su relación, por medio del matrimonio civil, el cual les otorga derechos y obligaciones.

Desde la Plaza Internaves de la Feria, el gobernador reconoció la unión de todos los que contrajeron nupcias este día, en especial la relación de Elsy y Santiago, quienes hoy después de tantos años lograron materializar una de las metas como pareja.

Tras ser testigo de la ceremonia que ofició Cecilia Pereira Santana, oficial del Registro Civil Número 1, Vila Dosal dijo que con este acto se fortalecen al mismo tiempo los valores de las familias yucatecas, lo que propicia que el estado se distinga por ser seguro y tranquilo a diferencia de lo que sucede en el resto de la República Mexicana.

“Los lazos familiares que se mantienen hacen que Yucatán siga siendo un lugar especial y único en todo el país y que sea uno de los mejores lugares para vivir en México y el mundo”, aseveró el gobernador.

Al dirigirse a los recién casados, Vila Dosal exhortó a los matrimonios a continuar con respeto, ya que esta figura da derechos y al mismo tiempo, obligaciones, “porque estar casados brinda beneficios y otorga certeza jurídica tanto en el tema de seguridad social y otros aspectos”.

Ante las 430 parejas, entre ellas jóvenes y adultos mayores, como es el caso también de Albina Adela May Pech y Manuel Chi Che, quienes a sus 38 años juntos tienen 8 hijos y 16 nietos, Vila Dosal reiteró que hay que continuar conservando los valores que caracterizan a los yucatecos, para que los descendientes crezcan con mejores oportunidad es en materia de educación, salud y seguridad.

“Es por eso que a la par estamos trabajando de la mano del gobierno federal, estatal y ayuntamientos, así como diputados locales para mejorar las condiciones de vida en Yucatán. Así que tenemos que unirnos y organizarnos para dejar a nuestros hijos y nietos un mejor lugar para vivir”, añadió el gobernador.

En su turno, Mauricio Tappan Silveira, consejero jurídico del Gobierno del Estado, celebró que cada vez más familias opten por consolidar su relación de pareja, lo que fortalece a la familia como institución que da sostén a la sociedad de todos los tiempos.

“Ante todo, que por medio del estado civil puedan acceder a servicios de salud, beneficios en créditos de viviendas, recibir herencias y préstamos entre otras cosas”, señaló.

Asimismo, en el marco del evento, Tappan Silveira señaló que en 2020 se visitará cada rincón del estado, con la finalidad de corroborar que todas las personas cuenten con su acta de nacimiento, de esta forma garantizando el derecho a la identidad.

Cabe señalar que, en esta ocasión, la pareja más joven que contrajo matrimonio tienen ambos 18 años cumplidos, mientras que la más longeva cuenta con 79 años la señora y 75 el varón, con un concubinato de 10 años.

A la ceremonia nupcial colectiva asistieron también el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Felipe Cervera Hernández; la directora del Registro Civil del Estado, Celia Rivas Rodríguez; la directora general del Instituto Promotor de Ferias estatal (IPFY), Abril Ferreiro Rosado y los diputados locales Miguel Edmundo Candila Noh y Miguel Esteban Rodríguez Baqueiro.

