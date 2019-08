Cesa a un empleado la Fiscalía

Desata el enojo un comentario misógino en redes

La Fiscalía General del Estado informó que ayer dio de baja a Fausto Enrique Loría Ortiz, quien era coordinador de la Dirección de Control de Procesos. En un comunicado indicó que el gobierno del Estado está terminantemente contra cualquier tipo de violencia contra la mujer y no permitirá expresiones como las de Loría Ortiz: en esta administración hay tolerancia cero a este tipo de conductas.

Se reitera que las expresiones de Loría Ortiz en redes sociales —quien se desempeñaba como coordinador de la Dirección de Control de Procesos de la Fiscalía General— contravienen la visión y valores de la presente administración estatal y que no se aceptarán ni tolerarán, sean de quien sean.

De acuerdo con “El Universal”, Loría Ortiz condenó las agresiones a un periodista durante las protestas del viernes en Ciudad de México y comentó que deberían prenderles fuego a las manifestantes, lo que desató enojo entre activistas y féminas en general en las redes.

La usuaria Emily Castillo denunció, mediante capturas de pantalla, los comentarios de Fausto Enrique Loría Ortiz, presunto burócrata, con el texto: “Cómo esperan que vayamos a la Fiscalía General del Estado a denunciar las cosas que nos pasan si la gente que trabaja ahí sugiere que nos prendan fuego?!?!!!”.

En la misma publicación etiquetó a las cuentas de la instancia, del gobierno del Estado, Secretaría de las Mujeres de Yucatán, Instituto Municipal de la Mujer, Igualdad Sustantiva Yucatán, Vivas Sin Censura, Uady Sin Acoso, Somos Violetas e Irreverentas, entre otros.

El linchamiento social contra el hombre no se hizo esperar, y en varios comentarios piden ayuda al gobernador Mauricio Vila Dosal para despedir al presunto trabajador “misógino” y condenar así su actitud torpe al sugerir que se debe incendiar a las mujeres por protestarDe inmediato se sumaron a la red social de Facebook de Emily Castillo decenas de comentarios a favor de “castigar” al hombre que sugirió que debería tirárseles una pipa de gasolina a las mujeres por sus protestas y actitud violenta.La Fiscalía General del Estado no ha reconocido ni negado que efectivamente el hombre sea un empleado de la misma dependencia estatal. No obstante, una búsqueda vía transparencia de 2015 a 2019 no arrojó el nombre del sujeto como empleado de la FGE.