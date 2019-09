César Antuña dice que se dedicará al ramo docente

“Aunque ya conocía algunos criterios de legisladores que no deseaban mi ratificación, no me esperaba que se diera en esa forma, no lo vieron desde la forma jurídica como debiera ser, pero al final respeto la voluntad del Congreso”, dijo ayer César Antuña Aguilar, en su último día como magistrado presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios.

En cuanto a la posibilidad de promover un amparo contra esta decisión del Congreso, el hoy exmagistrado presidente comentó que aun cuando existen antecedentes de por lo menos uno aquí que lo hizo y al final ganó el juicio, se ordenó al Congreso su reinstalación —fue el caso de Mateo Salazar Azcorra en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado—, aún no decide si acudirá a la justicia federal.

“Por de pronto me dedicaré a la docencia, continuaré dando clases en la Uady, hoy (por ayer) es mi último día hasta las 12 de la noche, como magistrado presidente del tribunal, ya después pensaré qué hacer”, comentó.

Como informamos, ayer el Congreso del Estado acordó por mayoría de votos aprobar el dictamen por el cual se decidió que no se ratificará en la presidencia del tribunal a César Antuña, y se procederá a designar a uno nuevo.

Entrevistado en sus oficinas del tribunal durante su último día, Antuña Aguilar informó que a partir de hoy martes (no ayer lunes como por error publicamos el domingo pasado por información proporcionada por el Congreso), al quedar acéfala la presidencia del tribunal, Omar Ferriol González, secretario de acuerdos de esta institución, se hará cargo, en tanto se designa al nuevo magistrado presidente.

Calificación

Sobre la decisión de no ratificarlo, el entrevistado comentó que para empezar no sabe de dónde sacaron que tiene una calificación de 82 puntos, recuerda que en su comparecencia dijo que el 82% de sus resoluciones fueron confirmadas por la justicia federal, pero nunca que eso fuera su calificación como se manejó en el Congreso estatal.

También comentó que según algunos diputados es el responsable de que se endeude al estado por los laudos que emitió de extrabajadores despedidos, pero “yo no fui quien los despidió, y tampoco provoqué que los despidieran, y aquí se conjugó que se juntaron los cambios de gobierno estatal y municipales, y siempre que cambian las administraciones hay despidos y aumentan las denuncias en el tribunal”.

“Estos despidos y denuncias aumentan sobre todo cuando en el cambio de administración, cambian también de partido, como ocurrió en el gobierno estatal y muchos municipios el año pasado, por eso desde octubre pasado aumentaron las denuncias”.

Recordó que en su período emitió más de 950 sentencias y actualmente hay 400 laudos firmes en ejecución para que se paguen las indemnizaciones a los exempleados despedidos que demandaron y ganaron los juicios.

El entrevistado comentó que también se dijo que retrasó los procesos “y eso también es falso, hay muchos que se retrasan porque se van al amparo”, y esto hace que se prolonguen los casos, pero “no porque yo lo decida”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

En cuanto al hecho de que hay muchos casos sin que se paguen a lose xtrabajadores, tampoco es culpa suya, el problema es que se cita a los alcaldes, pero estos no acuden y no lo hacen, porque no quieren, o más bien porque no tienen dinero para pagar los laudos a los trabajadores, pero eso tampoco es culpa suya.

“Por de pronto hoy vine a dejar todo en orden para entregar la presidencia, y ya a partir de mañana pensaré qué hacer, lo del amparo aún no lo decido”, comentó.

Antuña Aguilar comentó que primero revisará, valorará cuáles son sus derechos, su situación como para promover el amparo, y dependiendo de eso decidirá si lo promueve o no.