Cetur propone un boleto electrónico

“Se debe estar trabajando en la apertura de sitios”

Jorge Carrillo Sáenz, presidente del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán (Cetur), dijo que con la reapertura de la zonas arqueológicas tendrán que aplicarse estrictos protocolos de higiene y distanciamiento, por lo cual, de entrada, implicaría menos visitantes a la vez.

Antes, recordó, en promedio visitaban Chichén Itzá alrededor de 6,000 personas al día, pero ahora la capacidad tendrá que ser mucho menor y ya no se permitirán vistas individuales, serán en grupo para controlar entradas y salidas.

Por ejemplo, se espera que unas 1,000 entren de 8 a 10 a. m. acompañadas de guías, con un camino ya establecido.

El dirigente turístico añadió que con estas nuevas disposiciones, que ya venía platicando con el INAH y Cultur, al final serían alrededor de 4,000 visitantes al día a esta zona arqueológica. “Es lo que se había platicado. Oficialmente aún no nos informan cómo quedará”.

“Un punto superimportante que esperamos que esté listo para la reapertura a Chichén es el del boleto electrónico. Desde hace más de cinco meses ha estado cerrado, veremos qué se ha hecho en ese tiempo, quiero pensar que ya estará todo en excelentes condiciones, resueltos los pendientes y estén listos los nuevos protocolos”, puntualizó.

El líder empresarial insistió en el caso del boleto electrónico, con el cual se permitiría a los visitantes adquirirlos desde su país y que al llegar a la hora ya determinada, solo tengan que incluirse al grupo con el que entrarán presentando solo su QR en su celular, y con eso evitar el que lleguen desde el extranjero y les digan que ya no hay boletos.

“Justo para una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno, como es Chichén Itzá, es que tengan ya ese boleto electrónico, donde se incluyan los dos cobros que se hacen, y así sin hacer dos filas, con el QR en su teléfono listo para entrar”, insistió.

Al reiterar su preocupación por no ver que se trabaje en los preparativos para la reapertura a las zonas arqueológicas, el entrevistado remarcó que ya deberían estar trabajando en esto porque no será igual que antes; además, las medidas serán permanentes y deberían avanzar en los nuevos protocolos, para difundirlos en el sector turístico.

Hay muchos pendientes, dijo; por ejemplo, no ven que se estén preparando los andadores de paradores turísticos. Antes no podían pasar visitantes con sillas de ruedas y no cree que lo tengan listo, junto con otras disposiciones en las que ya se debe estar trabajando.

Por último, el empresario expresó su confianza en que las autoridades tengan todo resuelto para las fechas de apertura, a fin de que los visitantes se vayan con una bonita experiencia y regresen.— David Domínguez M.