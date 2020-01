CFE favoreció a Vila al no cobrar el impuesto de seguridad, opina investigador

Debieron advertir las consecuencias de un gravamen

El doctor en Sociología Luis Ramírez Carrillo, analista político e investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán, considera que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le hizo un favor al gobernador Mauricio Vila Dosal de no cobrar el Impuesto de Infraestructura Tecnológica de Seguridad Pública porque le evita una pérdida de popularidad y de la confianza ciudadana.

“Ahora parecerá como un gobernador razonable, como un gobernador que escucha a la sociedad y sabe dar marcha atrás a iniciativas lesivas”, subrayó el investigador de la Unidad de Ciencias Sociales del Centro Regional de Investigación Hideyo Noguchi de la Uady.

“El gobernador tuvo que descubrir la dimensión de la ilegalidad, descubrir que los mecanismos de cobro eran técnicamente difíciles de aplicar y usó su sentido común. Eso lo llevó a dar marcha atrás al cobro de ese impuesto. Estoy seguro que si lo pudiera cobrar sin problemas legales, lo iba a hacer”, externó.

Ramírez Carrillo opina que en la iniciativa y creación del impuesto a la seguridad en esta administración estatal hubo un diseño incompleto, una ligereza en el aspecto jurídico y una falla en la asesoría al gobernador en materia legal.

“Quien hizo el presupuesto hizo muy bien su trabajo en el aspecto financiero porque había que llenar un hueco que dejaba la falta de dinero federal por el recorte presupuestal, pero en la parte jurídica fallaron los abogados”, consideró.

Consecuencias

“Los asesores jurídicos son los que debieron decir las consecuencias de ese nuevo impuesto que ayer quedó sin efecto por instrucciones del gobernador. Poniendo nombres, Olga Rosas (Moya, secretaria de Administración y Finanzas) hizo muy bien su trabajo financiero. Ella no tenía por qué saber las consecuencias de ese impuesto. Aquí el que falló fue la asesoría jurídica, los abogados debían decir que no se podía implementar ese impuesto y decirle a la Secretaría de Finanzas, ‘espérate, no puedes hacerlo’, pero los asesores dejaron que siguiera y que se aprobara”.

“Financieramente el argumento del gobierno estatal era bueno: había un hueco de faltante de dinero y había que llenarlo”, explicó. “La cuestión jurídica es donde estuvo el fallo. Si le hubiesen dicho desde el principio al gobernador que ese impuesto era ilegal, que iba a generar un conflicto jurídico, le hubiese dicho a la Secretaría de Administración y Finanzas que no había forma legal de cobrarlo y no hubiese lanzado ese impuesto, era un conflicto inútil”, subrayó.

Se le preguntó si el diálogo que el gobernador tuvo hace unos días con el senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín —quien fue el primero en difundir que la CFE no cobraría dicho impuesto y anunció un combate legal mediante amparos— pudo influir en la marcha atrás del cobro del impuesto por seguridad. El analista consideró que el priista “exploró la debilidad jurídica de ese impuesto, quizá le explicó al mandatario que legalmente no se podía cobrar en el recibo de la CFE, y desde su posición en el Senado de la República tuvo una visión política más acertada de lo que venía y lo expresó al gobernador. Sin embargo, el mérito de ambos políticos es que dialogaron aunque son de partidos diferentes”.

Agregó que quizá hubo un consejo de beneficio colectivo y el elogio que quedará es que Vila Dosal es un gobernador con sensibilidad.

Beneficio político

“Deja la impresión que ese diálogo fue lo que se ve como una colaboración para bien de Yucatán, es un beneficio para ellos como políticos que son y sofocan un fuego político que duraría todo el año”, señala.

Desde su punto de vista como analista político, este desistimiento del cobro del impuesto de seguridad es un triunfo del sentido común y del diálogo del gobernador, y en gran medida es el resultado de la capacidad ciudadana de levantar la voz.

Y ante las aristas y negativas que traería el impuesto, reconoció el sentido común del gobernador de dar marcha atrás a una medida que resultaría ilegal y lesiva para la economía de los yucatecos.

Ahora, comentó, queda pendiente la materia de hacer más con menos y buscar mecanismos para mantener los niveles de seguridad que todos estamos gozando.

“Ya sea por amor o por la fuerza, el gobernador demuestra un buen sentido político de no continuar una medida que le generaba una pérdida de imagen”, señaló. “El asunto de la seguridad nadie lo discute, sabemos que es fundamental para Yucatán y que el presupuesto es insuficiente”, reitera.

Te puede interesar: Senador buscará que la gente se ampare contra el impuesto de seguridad

“Las medidas de austeridad que propone deben de ser suficientes para este año y el próximo. En ese sentido, se ve beneficiado lo que se presentaba como un largo conflicto jurídico, y se presentaba como un juego político para sus opositores. Fue sano haber cortado de tajo esta discusión donde definitivamente el gobierno podría tener argumentos, pero difícilmente buenas razones para solucionar con impuestos directos a la ciudadanía”.

“La seguridad, a diferencia de otros tipos de bienes, como el reparto de mochilas, de chamarras, de uniformes, entre otros, debe de ser pagado por el Estado, la seguridad es responsabilidad del Estado, es quien ostenta el uso legítimo del poder y legitimidad y elabora la estructura el aparato jurídico que le da legalidad y operatividad al sistema de seguridad... así es como sucede en todo el mundo”, dijo.

Ramírez Carrillo expresó que había una imposibilidad técnica de cobrar ese impuesto sin la participación de organismos federales como la CFE.

En un principio se manejó que sería mediante el cobro del recibo de agua potable, lo intentó con la CFE hasta el final y el gobernador tuvo que descubrir la dimensión de la ilegalidad, de los mecanismos de cobro que se volvió técnicamente difícil de aplicar y recurrió a su sentido común que lo llevó a dar marcha atrás al cobro del impuesto.

El investigador está seguro que si lo pudiera cobrar sin problemas legales, lo haría.

“En este sentido, la CFE le hizo un favor a él y a su administración”, subraya. “Evita un deterioro de su imagen política y de su administración. Lo dejan mejor porque lo hacen aparecer como una administración sensible y razonable”.

Sobre la forma de compensar el dinero que ya no recaudará por el impuesto de seguridad, Ramírez Carrillo dice que sin duda afectará los ingresos del presupuesto estatal y éste deberá de ajustar algunos rubros, pero considera que donde puede haber algún ahorro es en la ampliación del Centro de Convenciones Siglo XXI y el Tianguis Internacional Turístico, que se realizará en marzo próximo en Mérida.— JOAQUÍN CHAN C.

Impuesto

Luis Ramírez dice que frenar el cobro del impuesto deja mejor posicionado al gobernador.

“Dimensión de la ilegalidad”

“El gobernador Mauricio Vila tuvo que descubrir la dimensión de la ilegalidad, de los mecanismos de un cobro que se volvió técnicamente difícil de aplicar, y recurrió a su sentido común que lo llevó a dar marcha atrás al cobro del impuesto”.

Cómo compensar la medida

El analista político reconoció que el dinero que ya no se recaudará por ese impuesto sin duda afectará el presupuesto estatal y éste deberá ajustar algunos rubros, pero opina que donde puede haber ahorro es en la ampliación del Centro de Convenciones Siglo XXI y el Tianguis Internacional Turístico, que se realizará en marzo próximo.

Síguenos en Google Noticias