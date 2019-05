“Chicanadas jurídicas” contra la operación de estancias infantiles

El gobierno está dando largas a los procesos, afirman

Los amparos individuales de las estancias yucateca, que apoyan las diputadas estatales de Movimiento Ciudadano, se encuentran en el Juzgado Quinto de Distrito de Yucatán con la numeración siguiente: 270/2019, 271/2019, 272/2019, 278/2019 y 279/2019, y los colectivos en los Juzgado Primero de Distrito con expediente número 440/2019, Juzgado Segundo de Distrito con expediente número 423/2019 y el Juzgado Quinto de Distrito con expediente número 417/2019.

Al día de hoy se notificaron siete de los ocho oficios de los amparos presentados, solo falta que la secretaria de Estado otorgue representación presidencial en materia, y se turne a la autoridad pertinente.

La diputada Silvia López Escoffié compartió que los juicios de amparo admitidos tuvieron audiencias que se han diferido para los primeros días de mayo y en la cual ya deben contener esos informes justificados.

“Si no cumplen, tenemos el derecho a poner quejas, las cuales serían en otro proceso judicial ante el Tribunal Colegiado de Distrito y en el caso iríamos uno tras otro, y se le podrían poner sanciones económicas al gobierno. Interpondremos quejas hasta llegar a donde se tenga que llegar, incluso a la destitución de la secretaria de Bienestar Social”.

Evasivas

La legisladora Milagros Romero Bastarrachea señaló que las actitudes evasivas hablan mal de un gobierno que no está usando el Estado de Derecho para el beneficio de los mexicanos, sino que lo usa para jugar con palabrería sin un fondo de peso.

“Ese estado de indefensión de las estancias obedece la evasión del gobierno federal de recibir la notificación de un juzgado. Es algo vulgar y es una chicanada”.

Las legisladoras estatales resaltaron que hay 44 estancias admitidas y confiaron que en breve se les pagará como ha sucedido en otros estados.— Jorge Iván Canul Ek

Sin embargo, supusieron que “a lo mejor el gobierno, al ver que ya le ordenaron pagar, lo que está haciendo es evadir contestar para el proceso. Pero el que no se hayan admitido las otras no quiere decir que no se admitan, lo más probable es que se admitan y ganen todas porque es la inercia que ha venido a pasando en el país”.