Choque en la Dolores Otero: conductor se “voló” un alto

MÉRIDA.—El conductor de una camioneta chocó un auto en la avenida Constitución luego de volarse una señal de alto al intentar ganarle el paso a un autobús.

El conductor de la camioneta, un hombre de unos 50 años de edad, contó que la avenida es una de las vías por las que pasa todos los días, por lo que sabía que ahí estaba el alto.

Transitaba de Oriente a Poniente y al llegar al cruce con la calle 52, dijo, bajó la velocidad para cruzar los topes y desde lejos se percató de un autobús que transitaba por la vía de preferencia, la calle 52, pero como también iba pasando unos topes, explicó, pensó que podía ganarle.

“Ni modo, soy responsable”

Y sí le ganó, sin embargo, de un costado del camión salió un auto Chevy que no era visible por el tamaño de la unidad.

—Cuando vi que salió, ya no pude frenar, le pegué en el costado —dice el conductor de la camioneta y continúa —ni modo, soy responsable. Sólo espero que no tarde mi seguro porque estaba yendo a comer escabeche, si no, no voy a llegar.

El Chevy, aunque subió a la banqueta por la inercia del golpe, apenas tuvo daños en el guardalodo derecho trasero, pero ninguna de las tres personas que iban a bordo sufrieron lesiones.

Policías estatales llegaron a tomar conocimiento del accidente. Las partes llegaron a un buen acuerdo para el pago de daños por medio de las aseguradoras.— Gabriel Chan

Carambola en Periférico

El intenso tráfico vehicular que hay en el Periférico poniente y las prisas al circular, se combinaron y de ello resultó una carambola de cuatro vehículos.

El responsable tuvo problemas para responder por los daños ya que no contaba con seguro.

Golpe por alcance

El accidente ocurrió por la mañana, cuando a la altura del kilómetro 38 del Periférico un auto Sonic, cuyo guiador no guardó su distancia, le pegó por alcance a un Civic.