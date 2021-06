Causa choque por no respetar un alto en San Sebastián: un herido

Un motociclista resultó policontundido, pero sin lesiones graves, luego de sufrir un accidente en el barrio de San Sebastián, en Mérida.

Los hechos ocurrieron poco después de las 9 de la mañana cuando Carlos Carrillo, según contó, transitaba en su moto por la calle 75 de San Sebastián, en el segundo cuadro de Mérida, en dirección Poniente a Oriente.

Un motociclista herido es el saldo de un choque en la esquina de las calles 75 y 78 de Mérida, en San Sebastián (Foto de Gabriel Chan) Un motociclista herido es el saldo de un choque en la esquina de las calles 75 y 78 de Mérida, en San Sebastián (Foto de Gabriel Chan) Un motociclista herido es el saldo de un choque en la esquina de las calles 75 y 78 de Mérida, en San Sebastián (Foto de Gabriel Chan) Un motociclista herido es el saldo de un choque en la esquina de las calles 75 y 78 de Mérida, en San Sebastián (Foto de Gabriel Chan) Un motociclista herido es el saldo de un choque en la esquina de las calles 75 y 78 de Mérida, en San Sebastián (Foto de Gabriel Chan) ❮ ❯

Al llegar al cruce con la calle 78 se atravesó en su camino un auto Tiida, cuyo guiador no se percató de la señal de alto y ocasionó que el motociclista chocara.

Te puede interesar: Rescatan a un herido en el techo de una casa de la Delio Moreno

"Lo bueno que no me agarró de frente. Cuando choqué solté la moto y me tiré. Afortunadamente no tengo nada grave", dijo el motociclista.

Paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública atendieron al herido en el lugar.

Los conductores involucrados permanecieron en el sitio en busca de llegar a un acuerdo de reparación de daños por medio de los seguros.

También te recomendamos: Persecución termina en choque y tres policías lesionados