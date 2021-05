Chubascos y excesivo bochorno en la Península para el Día de la Madre

Cielo nublado con probabilidades de chubascos o lluvias y altas temperaturas son los pronósticos de los meteorólogos locales para el fin de semana largo en la Península.

De acuerdo con los expertos de la Conagua Yucatán y el portal Meteorología Yucatán, hoy sábado y mañana domingo habría algunas precipitaciones dispersas en la región.

Pasado mañana lunes 10 de mayo, Día de la Madre, sería una conmemoración con mucho calor, con valores mayores a los 40 grados.

Nublados y chubascos para hoy

En las próximas 24 horas, según los especialistas del Centro Hidrometeorológico Regional "Mérida" de la Conagua Yucatán, se prevé cielo parcialmente nublado a medio nublado con probabilidad de chubascos.

Se vaticinan temperaturas calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer.

Mucha humedad

Debido al contenido de humedad que se mantendrá en la península de Yucatán, aunado al fuerte calentamiento diurno por las altas temperaturas, se mantendrán la probabilidad para chubascos dispersos en zonas del noreste, centro y norte de Yucatán.

También en el centro y sur de Campeche, y en el centro y sur de Quintana Roo.

Altas temperaturas

Se auguran temperaturas calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas en la noche, con viento de dirección este-sureste cambiando al noreste de 15 a 25 km/h con rachas de 45 km/h.

¿Y en Mérida?

El pronóstico de temperaturas para Mérida es en el rango de 38 a 40 grados como máxima y de 22 a 24 grados la mínima.

Para el resto del estado serán de 37 a 39 grados la máxima y de 20 a 22 grados mínima, en ambos casos para el sur.

Mañana domingo

Los pronósticos indican que la mayor parte del mañana domingo prevalecerán intervalos nubosos, también con valores estimados en más de 38 grados, y mínimos de 23 grados.

Soplarán vientos del sureste de 19 a 42 kilómetros por hora, sobre todo en la zona costera.

Celebración con bochorno

Juan Antonio Palma Solís, coordinador de Meteored México, coincidió en que durante este fin de semana habría tormentas dispersas y mucho bochorno.

Continúan presentándose tormentas sobre buena parte de la península, en este prematuro inicio de la temporada de lluvias. pic.twitter.com/AHSzmkOnu8 — Meteorología Yucatán (@ClimaYucatan) May 7, 2021

"Para el Día de la Madre las temperaturas volverán a superar los 40 grados en varias zonas y disminuiría el potencial de lluvias", agregó el meteorólogo.

Tormentas dispersas para este fin de semana y mucho bochorno



Para el "Día de la Madre" las temperaturas volverán a superar los 40°C en varias zonas y disminuye el potencial de lluvias.



Más información en:https://t.co/shpeoTy2ac — Meteorología Yucatán (@ClimaYucatan) May 7, 2021

10 de mayo candente

"La tarde del 10 de mayo será particularmente muy calurosa en la mayor parte del territorio nacional, ya que las temperaturas máximas podrían alcanzar valores de 35 a 40 grados.

En particular en Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, aunque no se descarta que en algunos puntos se supere la barrera de los 40 grados", advirtió Palma Solís.

Tormentas eléctricas

También indicó que por cuarto día consecutivo, hoy sábado se prevén lluvias y algunas tormentas eléctricas sobre la península de Yucatán, debido a la entrada de humedad y una vaguada.