Cierre de la frontera norte afectaría a Yucatán

Cierre fronterizo, potencial riesgo a las exportaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene latente la propuesta del cierre de la frontera norte con México como una forma de frenar el avance del coronavirus Covid-19 en su país, pero esa decisión afectaría gravemente las economías mexicana y yucateca.

Raúl Vela Sosa, exdirector de la Facultad de Economía de la Uady y exrector de la Universidad Tecnológica Metropolitana, considera que no es el momento oportuno para la toma de una decisión de esa magnitud.

Esto, dice, porque el coronavirus en México no está en la fase de contagio comunitario como sucede en España, Italia, Francia y como ocurrió en China.

“No es el momento para el cierre de la frontera México-Estados Unidos, no estamos en la situación de contagio masivo para que se cierre el comercio. Llegará el momento en que el tránsito de personas se tenga que reducir y restringir en la frontera norte, pero primero deben valorar la escala de la curva de contagio del coronavirus”.

Daño a las relaciones

El doctor en Economía recuerda que la frontera de México con Estados Unidos tiene un fuerte flujo comercial, un intenso flujo de transacciones financieras por el envío y pago de mercancías.

Igual por las personas de ambos países que se desplazan para realizar compras en las fronteras, de mexicanos que trabajan en negocios estadounidenses y que diario pasan con un permiso legal y luego regresan al territorio mexicano.

Y, además, por muchos estudiantes de Tijuana y El Paso que asisten a universidades de Estados Unidos.

Por lo anterior, considera que si en estos momentos Estados Unidos decide cerrar su frontera a México todas esas actividades se afectarían y evitaría el desarrollo de actividades económicas, comerciales, académicas.

Asimismo, habría un desaliento en esa relación cotidiana que se da entre los que conviven en las fronteras, existiría incertidumbre sobre cuándo se reactivaría esta relación comercial y humana, y obviamente habría una enorme afectación económica porque se dejarían de vender bienes, servicios y mercancías.

“Sería un estrangulamiento de ese flujo natural comercial, de bienes, servicios y otras transacciones que dañaría muy severamente a los que se abastecen y venden bienes y servicios, vendría un efecto muy grave para la economía en esa parte fronteriza”, dice el académico.

“En Yucatán no tenemos frontera terrestre con Estados Unidos, el problema estaría en exportaciones de frutas, pescado, cárnicos, productos terminados, pero también recibimos componentes para la industria maquiladoras”, replica el doctor Vela Sosa.

“Hasta donde sé”, comenta, “no está definido si solo sería un cierre del paso de personas o de mercancías. Hay una serie de componentes y partes que requiere la industria maquiladora que se podría afectar si se cerrara la frontera de Estados Unidos”.

“Aparte de lo que enviamos tradicionalmente desde Yucatán, a ciudades como Nueva Orleans y Miami enviamos productos para su distribución en Estados Unidos y si cierran la frontera se rompería la cadena de suministro”, apunta.

“Dejaríamos de percibir ingresos, suspenderían contratos, el pago de anticipos y depósitos, se afectarían las transacciones comerciales”, reitera.

Toma de acción

Precisamente por este tipo de consecuencias, el doctor destacó la importancia de que las personas respeten las indicaciones de las autoridades sanitarias y eviten estar fuera de sus casas en este período de cuarentena.

Es importante que no sufran contagio las personas que están trabajando y mientras menos contacto tengan con la gente, menos probabilidad tendrán de contraer el virus, lo que mantendrá la cadena productiva, dice.

“A los países que sufren el contagio comunitario les llegó antes que a México. Es un ciclo, a nosotros se supone que nos llegará”, señala.

“Cuando comience el contagio comunitario por los que estuvieron en el extranjero, cuando llegue ese momento hay que tener mucho cuidado de evitar la contaminación, mientras menos gente se contagie, en menor tiempo saldremos de esta pandemia, por eso es muy importante que nos mantengamos en nuestros hogares en estos momentos”.

“Si salimos a la calle desatendiendo las recomendaciones, propiciaremos este contagio comunitario y eso afectaría nuestra economía”, advierte.

“En economía hay un concepto que le llamamos ‘ayudar a la profecía’. ¿Qué es esto? Cuando sucederá una situación, si no se toman las precauciones, ayudamos a que suceda”.

“Si ya te dijeron que si hay mucha gente en la calle propicia que haya un contagio masivo, pero uno no hace caso de quedarse en su casa, salir a la calle ayuda a que se cumpla esa profecía. Hay que cuidar los sectores económicos de Yucatán y no debemos salir a la calle si no es necesario, para que no se cumpla la profecía y no se dañe la economía”.— Joaquín Chan Caamal

