¿Por qué Yucatán es el escondite de algunos delincuentes foráneos?

Yucatán se convirtió, en los últimos 25 años, en el refugio y el destino final de terroristas, feminicidas, homicidas, narcotraficantes, tratantes de personas, asaltantes e incluso estafadores provenientes de distintos países del mundo.

Quizás atraídos por la fama de ser considerado el estado más seguro de México, criminales internacionales eligieron como guarida las tierras del Mayab, y en particular Mérida, la ciudad capital.

La detención de agresores con órdenes de aprehensión de instituciones judiciales de sus naciones de origen, del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) se concretaron en la entidad.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU) publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el estado de México más seguro para vivir es Yucatán.

La entidad ocupa el primer lugar a nivel nacional con una puntuación de 2.9 en seguridad y de mayor confianza en su policía estatal con el 77.2% de aprobación.

Mérida, según el más reciente Índice de Competitividad Urbana (ICU) de 2020, que realizó el Instituto Mexicano para la Competitividad, se le catalogó como la mejor ciudad segura para vivir de la República.

A nivel mundial, Islandia se decretó como el país más seguro y amigable, por tercer año consecutivo.

También con datos de la ENSU al corte de mayo de 2021, Yucatán es la entidad con la menor tasa de homicidios a nivel nacional.

Se registró, hasta junio de 2021, un total de 0.79 homicidios por cada 100 mil habitantes, cifra 12 veces menor a la tasa nacional de 9.38.

Además, el reporte enlistó que los cinco principales delitos que se cometen en el territorio son el fraude, la extorsión, las amenazas verbales, los robos a casas habitación y negocios, y la violencia familiar.

Ese panorama aparentemente apacible, según algunos especialistas en seguridad, es una de las razones por la que los que delinquen en otras partes del mundo se sienten atraídos por Yucatán, por Mérida, a diferencia de otros estados y urbes mexicanos donde sí toleran acciones criminales graves.

En un reportaje sobre Yucatán, que escribió Alberto Nájar para el portal español bbc.com, se enfatizó el hecho de que, por ejemplo para los vecinos de Mérida la presencia de foráneos ocasionan suspicacias y hay una especie de blindaje social.

Y aunque en la última década el arribo de nuevos habitantes provenientes de otras entidades de México y del mundo se hace más frecuente y va en aumento, todavía hay la percepción de que Yucatán y Mérida son sitios tranquilos.

🚨PLEASE SHARE THIS TWEET🚨

The pictures below show #BrianLaundrie’s identifying marks.

Name: Brian Christopher Laundrie

Age: 23

Height: 5’8 (173 cm)

Weight: 158 lbs

Shoe size: 9 US

Bald

Eye color: Brown

Body type: Slim

He has tattoos on his right hand. If you see him call 911. pic.twitter.com/1yoQiFAaaU