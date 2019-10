Circula audio de asalto en la Colonia México; autoridades, sin reportes

MÉRIDA.- A través de un audio que circula en redes sociales, se empezó a difundir que había ocurrido un asalto a un joven en la Colonia México.

“Me estacioné, quité el seguro del vehículo y abrí la puerta. Al mismo tiempo, otra persona abrió la portezuela de su auto y me arrinconó (…)

Camarada vamos a hacer las cosas bien. Tu tranquilo, no grites, no hagas ningún movimiento, está mi compañero más adelante. Sacó un cuchillo y me mostró una pistola”, relató el joven en el audio.

Mil pesos, el presunto monto del robo

De acuerdo con la grabación, el presunto delincuente le quitó al muchacho mil pesos y bajó del auto, para luego subir a una motocicleta y huir.

No tienen conocimiento del hecho



A la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública se les preguntó si tenían conocimiento de estos hechos, pero la primera indicó que no había ninguna denuncia al respecto. Por su lado, la segunda dependencia añadió que no hay algún reporte al 9-1-1, sin embargo, aclararon, eso no quiere decir que no haya sucedido, sólo que no se dio parte a las autoridades.

Por lo anterior, la SSP invitó a las personas que hayan sido víctimas o testigos de algún delito a llamar al 9-1-1, para que así puedan recibir el apoyo necesario.