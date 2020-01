Preocupados por la reconstrucción de su vivienda

El Centro Comunitario de la colonia Francisco Villa Oriente de Kanasín donde vive temporalmente la familia Ciau-Poot, damnificada por la explosión de una presunta bodega de pirotecnia en esa colonia, recibió abundantes donaciones de productos alimenticios, pañales desechables para el bebé sobreviviente, ropa, entre otros tipos de mercancías indispensables para la familia.

La familia Ciau-Poot, damnificada por la explosión de una presunta bodega de pirotecnia en la colonia Francisco Villa Oriente, recibe el apoyo del DIF municipal de Kanasín y donaciones de decenas de personas, este jueves 2 de enero de 2020.- (Foto: Ramón Celis Perera)

Bajo la coordinación de la directora del DIF municipal del Ayuntamiento de Kanasín, Paola Vega Briceño, la vigilancia de la Policía Municipal y colaboración de varios vecinos, decenas de personas han mostrado su solidaridad con los esposos Seydi Poot Dzul y Romancio Ciau Ek, abuelitos de los niños lesionados por el derrumbe de las paredes y el techo de su casa, donde estaban a punto de despedir el Año Viejo 2019 y dar la bienvenida al Año Nuevo 2020. Su vivienda quedó inhabitable porque colinda con el predio que se derrumbó por la fuerte explosión de la pirotecnia y ocasionó la muerte de una persona identificada como Miguel Antonio Castillo Cervantes.

La directora del DIF de Kanasín informó que la familia llegó al albergue a las 4 de la tarde de ayer 1 de enero y de inmediato empezó a fluir el apoyo de alimentos y muchos productos necesarios para el hogar y los niños.

Los esposos Ciau-Poot agradecen todos la ayuda de los ciudadanos, pero les preocupa más la reconstrucción de su vivienda, ya que en unos segundos perdieron el patrimonio que habían fomentado con mucho esfuerzo durante 23 años.

"No he tenido tiempo de empezar a ver qué voy a hacer con la casa", dijo el señor Ciau Ek, quien sigue preocupado por la salud de su nieto que se encuentra ingresado en el hospital Ignacio García Téllez (ex T-1) del IMSS en Mérida.

El bebé sobreviviente del derrumbe parcial de la vivienda está bajo el cuidado de la abuelita Seydi, quien considera que fue un milagro divino el que salvó la vida del bebé porque lo protegió un ropero y una hamaca donde estaba acostado. - (Por Joaquín Chan Caamal).

