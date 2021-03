Activista condena megaproyectos en terrenos mayas

''Están acabando con todo''

El activista indígena Pedro Uc Be, profesor, escritor en lengua maya y poeta originario del municipio de Buctzotz, afirmó que el Tren Maya y los megaproyectos que desarrolla la iniciativa privada en la Península de Yucatán están acabando con todo lo que representa vida en el territorio maya.

Además dijo que con el falso argumento de llevar desarrollo a las zonas marginadas, los gobiernos, las empresas y las instituciones que deben proteger los derechos humanos permiten la tala de miles de hectáreas de selvas donde hay vida de los animales, las flores, las milpas, los árboles, hay cultura maya, una lengua autóctona que está en vías de extinción, una forma de trabajo, organización comunal y vestigios de la civilización prehispánica.

“Toda esta forma de vida en los montes termina cuando entran las maquinarias y destruyen todo lo que está a su paso para darle forma a los proyectos que solo beneficia a la iniciativa privada”.

En un conversatorio donde participaron académicos e investigadores de varios países hispanoamericanos como parte del próximo Congreso de la Unión Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas, que será del 9 al 13 de noviembre de este año, el profesor Uc Be hizo una triste relatoría de lo que viven los habitantes de las comunidades mayas que luchan solos contra la colusión que hay en las instituciones como el INAH que no protege ni cuida ni preserva los vestigios arqueológicos que están en la ruta del Tren Maya y son parte de la cultura e historia de la civilización maya, contra los tribunales federales que no entran a fondo del estudio de los amparos y ponen trabas para no hacer cumplir la ley, de la falla de las universidades que forman profesionales sin corazón ni amor por el patrimonio maya y de organismos defensores de los derechos humanos internacionales que parecen máquinas viejas porque tardan 10 años para resolver los asuntos, cuando un proyecto tarda uno o dos años.

“En la Península de Yucatán los grandes proyectos como las granjas porcícolas, el monocultivo de soya, los parques de energía renovable, el turismo verde, los desarrollos inmobiliarios y el mal llamado Tren Maya son proyectos con visión occidental, no son con una visión indígena, por lo tanto van en contra de nuestra existencia”, señaló.

“Tienen como fin ocupar miles de hectáreas. Cada vez que se instala una empresa y tala 1,000 hectáreas de monte, están acabando con el territorio maya y todo sus beneficios como los animales que comemos o que alimentamos con nuestras milpas para que continúe la biodiversidad, la producción de frutos silvestres, están acabando con el canto de las aves, acaban con el agua, están acabando con todo lo que es vida en el monte. Y lo hacen poco a poco como matan a los peces de una pecera que se seca lentamente y por falta de agua mueren”, advirtió.— Joaquín Chan Caamal

