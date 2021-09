Aseguran que no venderán sus casas para polémica obra

Ven falta de espacio

La construcción del Estadio Sostenible de Yucatán genera molestia entre los vecinos del fraccionamiento Cordemex y Sodzil Norte, quienes temen que la obra genere graves problemas ahí.

Jesús Alberto Mena Pérez señaló que no está de acuerdo con que el estadio se construya en ese sitio. “Estaría bien, pero que lo hagan más allá, por ejemplo carretera Progreso, donde no se perjudicaría a nadie. Pero lo pones aquí, no va a dar..., tienes que botar un montón para allá”.

Mena Pérez comentó que los inversionistas han querido comprar los terrenos aledaños, entre ellos un terreno de departamentos y una gasolinera. Inclusive hay rumores de que pretenden comprar las casas que están enfrente del terreno.

“Hay gente que está de acuerdo porque vive más atrás, pero nosotros no. Lo que nos gustaría que se haga es una clínica, la única clínica que nos queda cerca es la de Chuburná y no se da abasto”.

Mena Pérez agregó que la obra perjudicará incluso a quienes tienen sus tienditas. “De hecho aquí en la colonia, no dejaron que se instale un Oxxo, el más cerca es el que está por la gasolinera y otro por Montes de Amé, pero dentro de la colonia no hay”.

Eduardo Mena Alamilla, vecino de años, afirmó que en dado caso que le ofrezcan dinero por su casa, él no va a aceptar. “Por acá nadie, quiere vender su casa. Nosotros no venderíamos, tengo mis matas de aguacate, me gustan los árboles”.

La señora Julissa Pech señaló que sí estaría de acuerdo con la obra si hubiera las condiciones, sobre todo en la vialidad. “Eso lo que más nos preocupa, porque aun sin anunciarse el estadio, cuando hay venta nocturna en Liverpool y Costco esto se queda tapizado.

Sobre la desincorporación del predio, es decir que pasa de dominio público a dominio privado, Yesica dijo que está mal. “Cambiar un colegio por un estadio como que no… Yo siento que una escuela es más beneficio porque necesitamos escuelas buenas”. Añadió que también sería mejor dejarlo como área verde o hacer un parque temático.

La señora Silvia Velazco subrayó que el estadio no es factible para la colonia. “Es un proyecto muy grande para un espacio pequeño, y con la vialidad nos va a afectar mucho, si de por sí ya tenemos mucho tráfico por todos lados, y todavía no están al 100% las escuelas, cuando empiece todo esto va a ser imposible (…) El tráfico es terrible y ya tenemos el Siglo XXI, Museo Maya, Costco, Galerías, Liverpool, Harbor… con otra construcción así va a ser imposible”.— IVÁN CANUL EK

Gaspar Sánchez, vecino de la colonia y con un pequeño puesto en el mercado, dice que la obra es buena, aunque está seguro que será un perjuicio. “Yo estoy de acuerdo porque me gusta el beisbol y me va a quedar cerca, pero sí va a ser un caos por la cuestión del estacionamiento, si ya tenemos suficiente con Liverpool y Harbor que se congestiona mucho el tráfico y con el campo va a ser peor; pero de que estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.