Avances contra males tropicales

En la Universidad de Oxford estudia maestro yucateco

La Universidad de Oxford no solo es una de las más importantes y de mayor reconocimiento en el plano internacional: recientemente alcanzó mayor relevancia debido a sus notables avances en el desarrollo de vacunas contra el coronavirus.

Sus investigadores en el campo de la biología y la medicina le colocan a la vanguardia en la generación de tratamientos y vacunas para diversos padecimientos.

Hoy día Yucatán tiene presencia en esta prestigiada universidad y más específicamente en el área biomédica con el maestro yucateco Gerardo Montalvo Zurbía Flores, de 31 años de edad, quien cursa el penúltimo año de su doctorado en Biomedicina en la especialidad de arbovirus.

Los arbovirus son aquellos que se transmiten al ser humano o a otros vertebrados por ciertas especies de artrópodos hematófagos, especialmente insectos (moscas y mosquitos) y arácnidos (garrapatas).

Montalvo Zurbía fue alumno de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Uady en el área de Biología, de donde egresó en 2012.

Dengue y zika

De 2010 a 2015 trabajó en la unidad biomédica del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” de la Uady, donde se interesó por el estudio de los padecimientos tropicales provocados por mosquitos como son el dengue, zika y chikungunya.

Hace unos años cursó una maestría en Virología Médica en la Universidad de Mánchester gracias a una beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

En esa casa de estudios realizó durante seis meses una asistencia de investigación en la especialidad.

Luego regresó a Yucatán y se incorporó al equipo de trabajo del “Dr. Hideyo Noguchi” en el área de Vigilancia de Entomovirología de Arbovirus.

Por aquel entonces Montalvo Zurbía se enteró de los trabajos que la Universidad de Oxford estaba desarrollando en esta materia.

Entonces consideró escribir una carta al investigador de aquella universidad para solicitarle su apoyo y buscar una posición dentro de sus investigaciones para conocer más al respecto.

Una entrevista de madrugada vía Skype durante casi dos horas, donde pudo exponer los resultados de sus investigaciones, le valió la oportunidad de ser admitido en el programa de doctorado de la Facultad de Medicina de Oxford, el cual se inició en octubre de 2017 y que finalizaría a mediados de febrero de 2022.

Doctorado

“Fue una emoción muy grande, algo indescriptible, cuando creí que una maestría en la Universidad de Manchester sería el logro académico más alto que alcanzaría, se me dio las oportunidad de un doctorado en la prestigiada Facultad de Medicina de Oxford”, comentó.

“Estoy muy contento, muy entusiasmado, porque se trata de una institución donde se dan importantes avances en el desarrollo de innovaciones médicas en cuanto a tratamientos y vacunas se refiere”.

“La cuarentena por el Covid decretada por el gobierno inglés también afectó a los investigadores de la universidad, sus espacios y particularmente sus laboratorios permanecieron cerrados desde finales de marzo hasta finales de julio, tiempo que aproveché para adelantar mi tesis, escribir algunos artículos y profundizar sobre algunos temas”.

“Como otros compañeros, tuvimos que ‘deshacernos’ de algunos experimentos y proyectos (cultivos principalmente) porque no podríamos supervisarlos durante los meses en que los laboratorios estuvieron cerrados”, apuntó.

“En Oxford se trabaja en el desarrollo de las vacunas contra el Covid, es en la misma facultad donde estudio el doctorado, pero no es la especialidad donde me desempeño, mi trabajo está más bien enfocado a arbovirus y las enfermedades tropicales transmitidas al ser humano por mosquitos”.

Entrevistado, explicó que el Instituto Yaner se dedica al estudio de las patologías por virus tropicales. Actualmente hay avances significativos en el desarrollo de vacunas para cuatro tipos de arbovirus.

Por último, el entrevistado comentó en torno a lo que ha sido para él su paso por esta icónica universidad:

“El que no lo intenta no lo logra, nunca sabrás de qué eres capaz de hacer hasta que lo haces, no quise quedarme con la duda y estoy muy feliz de comprobar que pude”, concluyó.— Emanuel Rincón Becerra

Yucateco Estudios

El maestro Gerardo Montalvo habla de los avances médicos en la Universidad de Oxford.

Inmunidad

“Enfermedades como dengue, chikungunya y zika le dan a las personas y solo se tratan con lo que tengan los médicos a la mano y mucho descanso; aquí hemos logrado importantes avances en el desarrollo de vacunas que permiten a las personas ser inmunes al efecto de la picadura del mosquito”, dijo.

Vacuna antizika

“Las vacunas contra el zika y chikungunya ya están en una fase dos de desarrollo, es una fase de ensayos clínicos donde monitoreamos los efectos de la misma en los voluntarios y ver si existe algún efecto adverso cuando una persona recibe simultáneamente ambas. El tiempo para que salga al mercado es variable, podrían ser entre tres y cinco años”.

El dengue

“En el caso del dengue existe una vacuna probada que si bien resultó efectiva, su uso está restringido a cierto tipo de pacientes; es decir, no se puede utilizar en todos los casos ni en todas las personas”.