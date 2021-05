Avanzado sistema en los automóviles

General Motors ofrece OnStar en varios modelos

La magia detrás de un botón para interactuar con la tecnología de un vehículo es la que se vive en los modelos Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac, por medio del sistema OnStar, integrado de manufactura en los automóviles y camionetas.

Los vehículos cuentan con un GPS que ayuda para ubicarlos, identificarlos donde se encuentren y se utiliza la red celular para que puedan comunicarse.

El GPS es para la parte de ubicación, presionamos la ubicación, se activa una llamada, utilizamos las torres de telefonía celular, entonces hay una combinación de voz y datos, explicó Alfonso Monreal, gerente de relaciones públicas y gubernamentales de OnStar en General Motors de México, en una rueda de prensa virtual.

“La voz es para comunicarnos con un asesor y hablar con los ocupantes del vehículo y los datos, para que informe qué vehículo es y el perfil del vehículo y del cliente”, apuntó.

Cada vez que alguien compra un vehículo con el sistema Onstar se tiene que hacer todo un registro de la persona, con datos básicos que se combinan con el número de serie del vehículo y sus características”.

Tenemos un centro de comando donde analizamos crisis naturales principalmente, con el objetivo de monitorear e informar a las personas cuando se encuentren en una zona que con ese tipo de riesgos, apuntó.— Claudia Sierra Medina

Recordó que OnStar empieza con un objetivo muy importante. ¿Cómo podemos estar ayudando a nuestros clientes cuando más lo necesitan?

Explicó que en Ciudad de México han creado un centro call center donde tienen a todos sus asesor y ellos tienen una gran variedad de servicios, para poder atender a la gente en lo que lo necesite.

Cuentan con dos divisiones: asesores de servicio (el botón azul) y asesores de emergencia que están entrenados específicamente para poder ayudar en cualquier situación de emergencia que se va presentando y si es necesario involucran a las autoridades.

Recordó que tienen el tema de navegación para conducir de una forma segura enviando direcciones al vehículo sin distracciones en el camino.

Algunas veces puede ir a la pantalla del vehículo y si tiene mapas se pasa el navegador completo y si no tienen mapas en el vehículo pero tiene sistema OnStar entonces se hará navegación paso a paso, con flechas y voz.

Indicó que en servicios remotos, como es el caso de aperturas de puertas, tienen sistema para hacerlo, con sus asesores.

Explicó que las personas a veces son poco distraídos y dejan las llaves guardadas incluso en la cajuela lo que tienen que hacer es hablar al 800 de OnStar, con un asesor y pedir que ayude a abrir las puertas de manera remota.

El asesor debe confirmar que la persona es quien dice ser y para eso hay una serie de preguntas.

Hay veces que uno llega distraído y se estaciona rápidamente y de regreso se pregunta dónde se estacionó. Para estos casos pueden hablar y solicitar para que prendan luces y claxon del vehículo y pueda identificarlo.

Expuso que hay más servicios como los de diagnóstico mecánicos del vehículo. Cuando se registra y activa el servicio cada mes reciben un correo electrónico con información del diagnóstico general del vehículo, para saber si tienen que hacer alguna acción tanto de mantenimiento como de reparación.

Pueden presionar un botón y preguntar a un asesor que significa encendido de los focos en el tablero y que deba de hacer con su vehículo.

El punto más importante es estar tranquilo con este vehículo que tiene sistemas de conectividad y que ayudan mucho.

Expuso que su servicio también tiene aplicación móvil y el nivel que tienen de interacciones diariamente son más de 12,000, con diferentes servicios, como para ubicar el vehículo.

Indicó que pueden ver la cantidad de datos que tiene en el vehículo, informarse de paquetes, contactar con un asesor, ver el Smart driver que ofrecerá calificación de su manejo continuo.

Somos una división de General Motors y que es única compañía que ofrece esta tecnología que está integrada desde la manufactura del vehículo.

Todo se arma desde que viene produciéndose el vehículo. Toda esa integración de la tarjeta chip y los sensores se van integrando desde que se va armando el vehículo, de tal manera que esto no es un equipamiento post venta o un aditamento que sea comprado posterior a la venta tal cual o un accesorio. Todo está integrado, es como parte del mismo sistema por toda la integración que tenemos y somos los únicos que tenemos todo este portafolio dentro de nuestras 4 marcas que son Chevrolet, Buik, GMC y Cadillac.

Explicó que la historia de OnStar tiene 20 años y que a México llegaron en el 2013 y empezaron con la Chevrolet Cheyenne y GMC Sierra, camionetas que se producen también en México, en Silao; Guanajueto.

Comenzaron con estos modelos para ir incrementando poco a poco nuestra gama de productos.

Añadió que hoy tienen 26 líneas de productos y ocupan el 84 por ciento el portafolio de General Motors.

Tienen en todas sus marcas el sistema integrado (OnStar) y el último vehículo que integraron dentro de la oferta que tienen en el mercado es la Chevrolet Tracker.

Detalló que cuentan con más 176 mil suscriptores con el sistema OnStar activo y han crecido en más de 40 por ciento de suscriptores anualmente.

Explicó que OnStar no es un accesorio por lo cual no se puede adquirir para instalar en otro modelo que no haya sido manufacturado con seste sistema y lo que si se puede hacer es reactivar el servicio cuando una persona adquiere vehículo de segunda mano con el sistema.

Recordó que los vehículos tienen wifi.

Alfonso Monreal, gerente de relaciones públicas y gubernamentales de OnStar en General Motors de México que el objetivo de la rueda de prensa es dar a conocer todo los detalles, servicios, beneficios, virtudes que tiene este sistema de General Motors que está integrado en una gran gama de productos que tenemos en nuestra oferta en el mismo mercado, expuso

Recordó que en caso de robo cuentan con herramientas de bloqueo de motor, rastrear el vehículo y desaceleración, para poder asistir a las autoridades y también apoyo a los propietarios.

En el acto informativo transmitieron video con el testimonio de una persona que le robaron su auto y lo recuperación con el apoyo del sistema OnStar.

Los vehículos que cuentan con sistema OnStar

De Chevrolet: Onix, Tracker, Equinox, Traverse, Suburbán, Tahoe, Corvette, Camaro y Spark.

De Buick: Envision, Encore y Employee

De GMC: GMC Sierra, GMC Yukon, GMC Terrin.

De Cadillac: XT 4, XT 5 y Escalade.

Para vehículos nuevos son tres meses de servicio gratis y 3 GB de datos de internet.

Para seminuevos puede tener un mes de uso de servicio gratuito y un 1GB.