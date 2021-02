La medida deja fuera a un amplio sector del ramo

MÉRIDA, Yucatán.- La propuesta del Gobierno del estado de Yucatán de permitir a las empresas banqueteras operar como restaurantes en sus locales de eventos sociales, hasta que las condiciones de la pandemia del Covid-19 permite un retorno a las fiestas y festejos, es vista por este sector como un alentador primer paso hacia la reactivación de este sector severamente castigado por la suspensión de fiestas y festejos.

Aspectos de la rueda de prensa que ofrecieron representantes de las empresas banqueteras, este miércoles 17 de febrero de 2021.- (Foto: Emanuel Rincón Becerra)

Amplio sector excluido

No obstante, los empresarios del ramo reconocen que la iniciativa que les permite operar con capacidad limitada y organizar incluso eventos empresariales, deja fuera a un amplio sector de ésta industria que no se beneficia en modo alguno de ésta disposición como pueden ser Organizadores de Bodas, DJ, grupos musicales, luz y sonido, floristas, decoradores, pastelerías, fotógrafos, camarógrafos, vallet parking, etc.

En rueda de prensa llevada al cabo ésta mañana, representantes de empresas banqueteras hablaron del anuncio del gobierno del Estado que les permite reaperturar los locales de eventos sociales, habilitándolos como restaurantes a partir del 1 de marzo próximo e incluso ofreciendo en los mismos servicio a reuniones de trabajo o pequeñas convenciones.

Importante primer paso

Al respecto consideraron que la medida es un importante primer paso para comenzar a revertir los efectos de un mal año sin eventos sociales, pero la medida deja fuera a un amplio sector del ramo que no se beneficia de la disposición.

Los empresarios banqueteros apuntan que el segmento de Bodas, XV años, Bautizos, Graduaciones, los más importantes que involucran a casi todas las empresas vinculadas al negocio de los eventos sociales, siguen suspendidas y aunque hay un ofrecimiento de la autoridad de permitir la organización de estos eventos a partir de abril, todo está sujeto a que las condiciones de la pandemia lo hagan posible.

Preparan la transformación

Con respecto a la medida de transformar salones de eventos sociales en restaurantes, los empresarios consideran que es una buena alternativa para generar ingresos, de modo que ante el anuncio de permitirles operar en esta modalidad y contar con las licencias respectivas con el apoyo del Gobierno del Estado, ahora deberán trabajar en el desarrollo de los menus y conceptos que deseen manejar, algunos optarán por comida regional, otros por italiana y algunos más por cortes o especialidades.

Los empresarios que se dieron cita fueron Leffty Alejandro Camino Escalante, de “Banquetes Camino”; Mario Peniche Sahuí, de “Salón Libano”; Adolfo Maldonado Peniche, de “Maxi Eventos”; Pastro Castellanos Vargas, “Eventos Margarita Zoreda” y Mario Arturo López Ancona, de banquetes “Pocholo”.