La cuarta ola de covid en Yucatán: médicos hacen llamado a la responsabilidad

Polémico, nuevo positivo de López Obrador al Covid: Médicos hacen nuevo llamado a la responsabilidad por el avance del coronavirus

MÉRIDA, Yucatán.- La gente no hizo caso y la cuarta ola del Covid ya está en Yucatán, afirmó la doctora María Elena Álvarez González, presidenta del Colegio de Médicos del Estado.

Todo indica que la gente no se ha dado cuenta de lo que está pasando porque ya está cansada de las medidas contra la pandemia, agregó.

La profesional hizo un nuevo llamado a la población yucateca para que sea más responsable.

La doctora Álvarez expuso que mientras las personas no se cuiden “no vamos a acabar con esta pandemia”.

“Que se cuiden, que se protejan por los demás. Urge aplanar la curva de contagios y no saturar los hospitales”, recalcó.

En el ámbito nacional, ayer, horas después de que acudiera a su conferencia de prensa matutina en Ciudad de México sin cubrebocas y con voz ronca, que minimizara los efectos de ómicron y que atribuyera su condición a una simple “gripe”, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó en redes sociales que dio positivo —por segunda vez— a Covid, en medio de un repunte de casos en todo el país.

En la jornada del lunes la Secretaría de Salud de México informó que el país registró 11,052 contagios de Covid y 78 muertes. En Yucatán se reportaron oficialmente 269 casos y dos decesos.

“La población no hizo caso”

Piden una mayor responsabilidad contra contagios

La cuarta ola de Covid ya está aquí, se había advertido que llegaría y la única manera de acabar con ella es que las personas sean más responsables, subrayó la doctora María Elena Álvarez González, presidenta del Colegio de Médicos de Yucatán.

Como que la gente no se ha dado cuenta de lo que está pasando porque ya está cansada y aburrida, pero estamos informando lo que está sucediendo no para crear pánico, sino para alertar y proteger la salud, dijo.

Cada persona tiene que cuidarse por ella y por sus seres queridos, amigos y compañeros de trabajo, manifestó.

Cada persona tiene que manejar sus enfermedades crónicas y metabólicas; alimentarse bien, hacer ejercicio, vacunarse y, aunque tenga el refuerzo, cuidarse porque tenemos una variante que es muy transmisible, Ómicron, y Delta que ya está desapareciendo prácticamente.

“Ómicron tiene una transmisibilidad que abarca de una a 12 personas más que Delta, entonces los cubrebocas tienen que ser diferentes, ya no de tela”.

La gente ya había caído en el uso del cubrebocas de tela que tiene su adornito a un lado y todo eso, pero hay que pensar en la salud, comentó. Por tanto, tiene que usar cubrebocas KN95; si no hay recursos o no los encuentra, que sean quirúrgicos y con uso doble de éstos.

La sana distancia es clave también, apuntó la doctora. El lavado de manos tiene que hacerse bien, que dure más de 30 segundos, un minuto. “Use gel con 70% de alcohol, la ventilación de las instalaciones es importante y evite aglomeraciones”.

María Elena Álvarez indicó que las personas tienen que pensar en sus familiares que tienen enfermedades, hay que cuidar a su gente y a los niños. La vacunación de las personas es fundamental, reiteró.

Todos estos detalles hay que recalcarlos porque la gente tiene muchas dudas al respecto, aunque el Colegio de Médicos de Yucatán y autoridades han estado señalando las medidas sanitarias, comentó.

Mutaciones

Si siguen los eventos masivos y asistencia de la gente los picos de contagios serán más altos, advirtió.

“Mientras más gente se enferme de Ómicron o de Delta es más probable que surjan nuevas mutaciones del virus y también se rebase la capacidad de los hospitales”.

Sobre la consulta externa, lamentablemente ya hay largas filas ahora para consultar síntomas de Covid. “Es algo que desde el mes pasado dijimos que pasaría y se debió escuchar”.

“Aunque es verdad que están apareciendo medicamentos en este sentido, la Cofepris no los ha autorizado, estamos esperando la autorización y mientras tanto hay que llevar a cabo las medidas preventivas”.

La responsabilidad es lo mejor para hacer una buena prevención.

“El aumento de contagios que se ha visto en estos últimos días con más de dos personas contagiadas se debe primero a la transmisibilidad del virus”.

“Si fueron a lugares con mucha gente, pues había ese riesgo. Si estuvieran en su casa y protegiéndose no hubiera pasado esto. La gente no hizo caso. Siguieron los viajes y los eventos”, dijo.

“Hay que avisar al trabajo si tienen síntomas de gripa y ésta se considera Ómicron hasta no demostrarse lo contrario”.

La doctora expuso que hay contagios de personal médico, enfermeros y de salud.

La presidenta del Colegio de Médicos de Yucatán recomendó someterse a pruebas si tiene algún síntoma, en instituciones públicas de salud o privadas que brindan este servicio, y esperar tres días, antes el resultado puede ser negativo.—

“Lo importante es que tiene que hacer sus estudios para corroborarlos porque puede haber un alza negativa y con síntomas, no se confíe”.

Mucha gente dice “que me dé mejor de una vez” y no es así esto. Es mejor no contagiarse usando el cubre bocas, consideró.

El Covid te puede volver a dar y hay secuelas. Las pruebas no se deben acabar para la población, subrayó.

La doctora Álvarez expuso que mientras la gente no se cuide “no vamos a acabar con esta pandemia”. Que se cuiden, que se protejan por los demás.

Urge aplanar la curva de contagios, llevar medidas preventivas para disminuir los contagios, no saturar los hospitales, exhortó.

Reporte Covid

Ayer se detectaron 269 nuevos contagios del coronavirus y se reportaron dos decesos más.

Registro

En la entidad ya hay 80,199 casos positivos oficiales, 652 son de otro país o estado.

Enfermos

De los casos activos, 2,209 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la SSY, por presentar síntomas leves, mientras que 68 están en hospitales públicos y en aislamiento total.

Muertes

Los decesos fueron de dos mujeres de Mérida de 69 y 76 años.