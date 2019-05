Aunque la conocida frase “Los números no nos favorecen” parece haber sido acuñada como un eufemismo para minimizar una derrota política, por desgracia pareciera caer como anillo al dedo cuando se aplica al nivel de conocimiento adquirido en las aulas por estudiantes yucatecos desde primaria hasta bachillerato: literalmente hablando, los números no nos favorecen ni en la estadística ni en los hechos.



En Yucatán, ocho de cada 10 alumnos de tercero de primaria (el 83% específicamente) no entiende lo que lee y cuatro de cada 10 estudiantes de bachillerato no logran resolver operaciones matemáticas de cuarto grado de educación básica; estas son tan sólo algunos de los resultados que arrojó la Medición Independiente del Aprendizaje (MIA), proyecto de investigación-acción a nivel peninsular realizado entre septiembre y octubre de 2018 por la Universidad Veracruzana y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y que fueron dados a conocer esta mañana en la vídeo sala del Centro Cultural de Mérida Olimpo en presencia de autoridades educativas, pedagogos, directores de instituciones educativas, asociaciones civiles, etc.



La doctora Anabel Velázquez Durán, directora del proyecto Medición Independiente del Aprendizaje, explicó que si bien el estudio se realizó en 20 municipios de Campeche, Quintana Roo y Yucatán entre 3,400 niños de entre 7 y 17 años de edad, la muestra es un referente de una situación que puede ser una constante general que refleja un escenario preocupante donde no basta lamentarse sino tomar acciones y asumir responsabilidades, pues el objetivo del estudio no es solo obtener una radiografía de la realidad del nivel educativo sino implementar acciones y estrategias para revertir ese rezago.



Tan sólo en Yucatán, casi el 65% de los estudiantes de tercero de primaria no pueden resolver problemas de matemáticas de segundo grado, para sexto de primaria casi 38% no lo logra; lo mismo que el 31% de quienes cursan el tercero de secundaria. El rezago se prolonga hasta el 13% de los alumnos que cursan el bachillerato.- (Por Emanuel Rincón Becerra).