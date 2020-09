Difícil panorama para locatarios

Continúan bajas las ventas en el Lucas de Gálvez

El reordenamiento que dispuso la Subdirección de Mercados del Ayuntamiento de Mérida para evitar los contagios de coronavirus ha dejado pasillos amplios en el Lucas de Gálvez, pero también baja afluencia de gente, en un recorrido esos pasillos estuvieron semivacíos.

El dueño de la sombrerería “El Ticuleño”, Roberto Espadas Gamboa, leía el Diario al mediodía mientras su acompañante ofrecía la artesanía a quienes pasaron por el lugar en el área de fierros. La presencia de los periodistas le trajo un poco de suerte porque desde que abrió no había vendido nada. En el rato que platicó con los reporteros tuvo una venta.

Para el comerciante, con medio siglo en esta actividad, de por sí la sombrerería estaba mal desde antes de la pandemia porque ya no es una artesanía con mucha demanda, aun cuando el sombrero es un accesorio de la vestimenta yucateca y maya. Sin embargo, los jóvenes ya no usan sombrero ni la ropa tradicional yucateca.

Lo que sostenía su negocio son las fiestas tradicionales de los pueblos, las vaquerías, el paseo de las ánimas y las escuelas que organizaban el Hanal Pixán. Con la cancelación de todos esas actividades por la pandemia, el negocio está en picada.

Para rematar a la venta de sombreros, el horario de 9 a 3 de la tarde no da oportunidad de vender un poco más. Y para variar, el turismo internacional que gustaba comprar los sombreros para lucir o para protegerse del sol, ahora tampoco llega.

El locatario dijo que la sombrerería está en vías de extinción porque hasta los artesanos de Calkiní, Campeche, ya casi dejaron de fabricar esas artesanías de palma por la baja demanda. “Las ventas están por los suelos”, subrayó.

Otro grupo de locatarios del área de verduras y frutas del mercado grande también afirmó que es muy baja la venta. Para llamar la atención de los clientes bajaron sus precios, pero el problema es que no entran los compradores en los mercados. Cree que ahora con la pandemia, la lejanía de los paraderos y el temor al contagio, las amas de casa compran en las colonias para no venir al Centro ni viajar en el transporte público.

Petición

El grupo, que encabezó Víctor Manuel Chan Manrique, pidió a la Subdirección de Mercados y al gobernador (Mauricio Vila Dosal) que amplíen hasta las 6 de la tarde el horario de ventas en los mercados para que tengan mayor oportunidad de ventas y generar ingresos para el pago de sus gastos y servicios como energía eléctrica y agua potable.

“Todos los locatarios estamos pidiendo oportunidad que nos dejen vender hasta las seis de la tarde para ver si así nos defendemos”, recalcó Chan Manrique.—Joaquín Chan Caamal

“Estamos dando más barato nuestras frutas y verduras y ni así salen porque no viene gente. En los tianguis de la Casa del Pueblo no hay límite de horario ni de entrada de personas. Allí hay amontonamientos, aquí no lo hay porque reordenaron los pasillos y puestos”.

De un vistazo

Precios

En el Lucas de Gálvez se puede encontrar el kilo de tomate a $12, plátano Roatán a $7.90 el kilo, cebolla roja a $12, chayote a $12.90, mango tomy a $19.90, mango ataulfo a $35 el kilo, limón a $9.90 el kilo, lima a $10, calabaza local a $8, y chile habanero a $5 el plato.

Otro mercado

El San Benito está peor en afluencia de clientes porque retiraron las mesas del área de restaurantes y la mayoría de los accesos está cerrada.