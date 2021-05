Documental de batalla jurídica

Hoy se estrena un corto acerca de la granja en Homún

Cuatro arduos años de lucha social y jurídica se sintetizan en 13 minutos de imágenes, sonidos y testimonios que denuncian un grave problema que se esconde en las entrañas mismas del subsuelo del Mayab.

“Agua para beber y mantenernos vivos” es el grito desgarrador que desafía el silencio, la corrupción, la opacidad y la complicidad, que se manifiesta en el corto documental “Ka’anan Ts’onot, Guardianes de los cenotes”.

“Ka’anan Ts’onot, Guardianes de los Cenotes” es la historia del colectivo del mismo nombre, unido para la defensa del agua y la vida de Homún.

Desde 2017 esa comunidad se ha revelado en contra de la instalación de una mega granja porcícola en su territorio enclavado en el cinturón de cenotes de la península de Yucatán, una fuente natural de agua que defienden a toda costa los pueblos que viven de ella.

La mañana de ayer, en el espacio Terraza 60 de la colonia Itzimná, se llevó al cabo la rueda de prensa en la cual se dieron a conocer detalles de este documental, que ya fue presentado a la comunidad de Homún el pasado 7 de mayo a manera de reconocimiento del pueblo unido por la defensa de sus cenotes.

En esta rueda de prensa estuvieron presentes Alexia Dosal Audirac, coordinadora del proyecto “Ha de Vida”; Pepe Perruccio, representante de la “No Escuela Itinerante de Cine Comunal y popular Primer Plano”, realizadora del documental; Lourdes Medina Carrillo, abogada del grupo Indignación A.C., y Doroteo Hau Kuuk y José Clemente May Echeverría, representantes de Guardianes de los Cenotes.

Se trata de un corto comunitario realizado en colaboración con K’anan ts'onot y “Ha de Vida”, que aborda la importancia de defender el agua como elemento vital.

En la obra se habla de los abusos de los modelos industriales, en este caso las mega granjas porcícolas, pero podría ser cualquier otro mega proyecto que se impone sin consultar las voluntades comunitarias en nombre del progreso. Un corto que abre una ventana de esperanza al mostrar como la organización comunitaria puede detener los abusos y saqueos.

Los Guardianes de los Cenotes, Hau Kuuk y May Echeverría explicaron que actualmente el caso está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el amparo de los niños del poblado y se está a la espera de una resolución.

Asimismo, lamentaron que políticos y autoridades, la desaparecida Seduma —hoy Secretaría de Desarrollo Sustentable—, no están haciendo su trabajo, respaldan a los empresarios en vez de apoyar a quienes defienden el agua y los cenotes.

“No creemos en las dependencias de gobierno, en los diputados ni en los empresarios”, dijo Hau Kuuk.

La proyección del corto estará disponible hoy a partir de las 20 horas en las páginas de YouTube “Primer Plano” y “Ha de Vida”.— Emanuel Rincón Becerra

Granja porcícola Yucatán

El guión y la realización del corto fueron llevados por la comunidad de Homún.

Defensa

Desde ese pueblo se cuenta su historia de lucha y resistencia frente a un gigante de la industria porcina.

En pie de lucha

Los Guardianes de los Cenotes advirtieron que si el fallo no les favorece, ellos no lo acatarán. “Aunque nos diga la Suprema Corte que el fallo favorece al proyecto porcícola, no lo vamos a aceptar y continuaremos la lucha”, aseguró May Echeverría.

Formato

El corto es un híbrido, por medio del registro documental se retrata el vínculo de las personas con los cenotes para obtener el agua, fuente de alimento, medicina y ofrenda; y desde el reportaje periodístico se recupera la memoria histórica de un colectivo comunitario que busca defender de la contaminación industrial el agua almacenada en los cenotes.