Domingo movido de activistas en Mérida

Es domingo de paseo, domingo de misa, domingo de descanso, pero un grupo de activistas contra los feminicidios en Yucatán sacrificó todo eso y repartió durante algunas horas de la mañana calcomanías con la frase “#justicia para Gaby” entre las personas que estuvieron en la Plaza Grande de la ciudad.

Ni el dolor intenso en la rodilla detuvo a María Eugenia Núñez Zapata de

venir a la Plaza Grande para ayudar a sus compañeras Lidia Laucirica

Guanche, Irene Piña Alberto, Marbella Casanova Calam, Layda Rodríguez Torres, Dulce María Berzunza Escaroz y Leydi Cocom Valencia, a entregar de mano las calcomanías, de prender en la ropa de alguna mujer un listón morado y explicar el motivo de esta campaña ciudadana.

La química Núñez Zapata, dirigente de la asociación civil Mujeres sin

Maquillaje, recuerda que esta semana que viene es el cierre del juicio

contra Martín Alberto Medina Sonda y un sujeto al que llaman “El cachorro”, quienes están acusados por la Fiscalía General del Estado de ser los autores intelectuales del asesinato de Emma Gabriela Molina Canto, ocurrido a las puertas de su domicilio en Mérida el 27 de marzo de 2017.

En este sonado caso de violencia familiar e institucional, que culminó en el

feminicidio de Emma Gabriela, ya fueron sentenciados los autores

materiales: Oscar Miguel López Tobilla fue condenado a 46 años de prisión y Jonathan Mézquita Ávalos, a 43 años. Ambos sicarios tabasqueños están presos en el Cereso de Mérida.

La campaña de distribución de calcomanías “#justicia para Gaby” abarcó

varios puntos de la ciudad donde las activistas repartieron 1,000 pegatinas

que contiene la fotografía de la difunta sosteniendo las fotos de sus tres

hijos menores, Mariana, Martín e Isabela, hijos que tuvo con su ex esposo

Martín Alberto Medina, quien según las investigaciones la mandó matar.

Martín Alberto está preso en un penal de Villahermosa, Tabasco, por actos de corrupción en el gobierno de Andrés Granier Melo y ahora enfrenta este nuevo juicio penal por el feminicidio agravado contra su difunta esposa.

“Hago un llamado a los tres jueces del tribunal que lleva el juicio contra

Medina Sonda que apliquen con responsabilidad la justicia”, dijo María

Eugenia. “Sabemos que esos jueces tienen buenas cartas, han ejercido

correctamente la ley y en la investigación surgieron elementos contundentes, suficientes, sólidos e incriminatorios contra los dos acusados.

Hay testimonios, pruebas tecnológicas que prueban la participación de estos dos procesados en la planeación, organización y ejecución del artero crimen contra Gaby. Ellos estuvieron detrás de los asesinos materiales y deben de recibir un castigo acorde al daño que cometieron a esta familia”.

Las activistas se sorprendieron por el grado de conocimiento que tiene la

sociedad de este sonado caso porque cuando le extendieron la calcomanía a las mujeres o varones la aceptaron de inmediato y aquellos pedían igual duro castigo contra todos los involucrados.

Irene Piña Alberto comentó que muchas mujeres a las que entregó la

calcomanía o lazo morado le dijeron que ojalá se haga justicia y que no

vuelvan a matar a ninguna mujer en Yucatán.

“La sociedad yucateca está enterada del caso de Gaby”, terció María Eugenia.

Por cierto, María Eugenia informó que la jueza que lleva el caso la amonestó en la última audiencia pública porque el procesado “El cachorro” la acusó de usar palabras altisonantes contra él, pero más bien cree que esa postura es para que la alejen del lugar que siempre ocupa en las audiencias para tener una mejor visibilidad y escucha del desarrollo de las diligencias.

“En la última audiencia no me quise quitar de mi lugar porque soy una

persona de 69 años de edad que necesita estar cerca de la bocina para

escuchar, pero no voy a provocar ningún incidente que entorpezca alguna

audiencia, es que así cuando vaya a la próxima ocuparé otro lugar”, dijo.

La próxima audiencia del juicio contra Medina Sonda y “El cachorro” será

mañana lunes y el martes y es muy probable que en los días siguientes se

conozca la sentencia de primera instancia contra los acusados.

A la misma hora de esta campaña de demanda de justicia, otro grupo de

ciudadanos pasó frente al Palacio de Gobierno y se plantó frente al Palacio Municipal como protesta por el cierre de negocios que fueron sancionados por violar el reglamento contra el ruido.

Estos activistas, dueños de grupos musicales, músicos, meseros, encargados

de bares y restaurantes caminaron en forma pacífica del

Palacio de la Música a los palacios de gobierno y municipal.

José Méndez Novelo, promotor de eventos musicales, dijo que la marcha fue

para llamar la atención de las autoridades municipales porque quieren que

ayude a los negocios para que cumplan con los decibeles de sonido

autorizados y no pretenden ningún enfrentamiento ni tiene alguna intención ajena al cumplimiento de la ley que regula el ruido.

“Que nos ayuden a cambiar los negocios para que podamos seguir con nuestro trabajo”, dijo. “Los cierres han afectado a músicos, meseros y a los dueños y no es que no quieran cumplir, no saben cómo hacerlo. Por ello nos estamos acercando a las autoridades y el miércoles entregaremos un pliego petitorio en Miércoles Ciudadano. Los eventos de música viva están cayendo en un 60 por ciento y los que trabajamos en estos negocios ya no tenemos ingresos. No buscamos afectar, buscamos que nos escuchen”.

Los 18 inconformes con el cierre de bares y restaurantes por infringir el

reglamento contra el ruido se quitaron de Palacio Municipal cuando empezaron las actividades artísticas, pero su presencia alertó a los policías que resguardan las entradas del Palacio Municipal que cuando los vieron

enseguida sujetaron unas vallas metálicas de contención.- (Por Joaquín Chan Caamal).