El IMSS admite: el ''Juárez'' ya está ocupado al 100%

''Está muy feo esto…''

A las 4:30 de la mañana llegó una ambulancia de la SSP al área de urgencias de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del IMSS, pero el paciente, un hombre de 74 años trasladado desde Euán, comisaría de Tixkokob, no fue admitido.

“Lo llevaron a la (ex) T1, pero no lo aceptaron y nos dijeron que vengamos para acá”, dijo la esposa del hombre en la rampa de Urgencias del Hospital General Regional (HGR) No. 12 del IMSS “Benito Juárez García”.

A pesar de que estaba a varios metros del reportero, se le veía en el rostro el cansancio y la angustia, su esposo estaba en una cápsula de aislamiento con gotas de vapor, empañada probablemente por la fiebre de aquel hombre.

Los socorristas aguardaban pacientes a un lado de la camilla, llevaban ya cuatro horas con el enfermo en esa rampa sin que nadie saliera a revisarlo ni les abrieran la puerta para que pueda ingresar; aunque los socorristas no perdían la esperanza, esperaban que en algún momento les abrieran la puerta.

El enfermo de Euán no era el único, había otra ambulancia de la SSP, una de la Secretaría de Salud de Yucatán y una más de la Cruz Roja; éstas habían llegado alrededor de las 3 de la mañana y se toparon con un guardia que, lejos de ayudar, cerró la puerta y le puso seguro. La noticia se publicó en redes sociales y en una hora comenzaron a ingresar los enfermos. A las 9:10 de la mañana entró el vecino de Euán y su mujer, como marcan los protocolos, tendría que irse a casa a esperar noticias.

El gobierno del Estado afirma que los hospitales aún tienen espacio para atender enfermos de Covid, pero también admitió hace unos días, y mediante un boletín, que el personal es insuficiente, pues muchos están enfermos o tienen licencia por ser población vulnerable al coronavirus.

En redes sociales algunos atacaron al gobierno, otros al hospital y algunos otros a la gente, a los que no guardan la distancia en la fila del banco, del transporte público, a los que siguen haciendo fiestas a “escondidas”.

La pandemia ya causa estragos graves en Yucatán y parece que los números oficiales no van de acuerdo con la realidad, pues no a todos se les realiza la prueba Covid, ya sean vivos o muertos.

El personal de salud ya comienza a sentir el cansancio, el estrés y el sentimiento les hace pedir a la población no salir de casa si no es necesario, algo que se ha dicho hasta el cansancio, pero que pocos atienden.

Ayer uno de esos socorristas que esperaban en la puerta del IMSS se dirigió al reportero: “Amigo, está muy feo esto, por favor cuídate, ¡cuídate mucho!”.

Ayer el IMSS afirmó que, aunque las camas hospitalarias reconvertidas presentan ocupación del 100%, las unidades médicas del IMSS en Yucatán y las del programa IMSS-Bienestar dan atención a todos los casos que llegan a sus instalaciones.

En una tarjeta informativa, el IMSS abordó los señalamientos de que el HGR No. 12 del IMSS en Mérida no está recibiendo más pacientes con síntomas de Covid-19, donde la Oficina de Representación Yucatán informa lo siguiente:

“Derivado del incremento de casos que se han presentado los últimos días en el Estado, las unidades médicas del IMSS en Yucatán y las del programa IMSS-Bienestar dan atención a todos los casos que llegan a sus instalaciones. Sin embargo, actualmente las camas hospitalarias reconvertidas presentan una ocupación del 100%”, admite.

Por la noche se emitió otro comunicado en el que informan la ampliación de camas hospitalarias reconvertidas.— Gabriel Chan Uicab

Los hospitales híbridos atienden a pacientes con otras patologías, las cuales hasta el momento continúan cubiertas.

El IMSS en Yucatán continúa con la atención, valoración y seguimiento de casos con el fin de ingresar al mayor número de pacientes, de acuerdo con las condiciones clínicas de cada uno.

Detrás de cada ingreso hospitalario se realizan diversos procesos que implican tiempos de clasificación, estabilización y sanitización antes y después de cada paciente, con fines de garantizar la seguridad y protección para el personal y la derechohabiencia.

Por instrucciones de la titular de esta Oficina de Representación, doctora Miriam Victoria Sánchez Castro, el Seguro Social analiza diversas estrategias para el aumento de camas, a fin garantizar la atención médica con oportunidad a cualquier persona que lo requiera.

Igualmente, añade que el Instituto tiene la política de cero rechazo a pacientes que requieran intervención de urgencia, sea o no derechohabiente.

Por último, reitera el exhorto de acudir a las Unidades de Medicina Familiar (UMF) ante la presencia de síntomas leves relacionados con Covid-19 para recibir diagnóstico y atención con oportunidad a fin de evitar que el cuadro de la enfermedad se complique.

Director Renuncia

Renunció el director del Hospital General Regional No. 12 “Benito Juárez García”.

Sustitución

El urgenciólogo Wílberth Alejandro Mena Gil sustituye en la dirección del Hospital General Regional No. 12 “Benito Juárez García” del IMSS al doctor Carlos Felipe Sarzo Moreno, quien renunció al cargo.

Motivos

No se informaron los motivos de la renuncia del doctor Sarzo Moreno, que será efectiva a partir del jueves 16 próximo, cuando asumirá el cargo de manera formal Mena Gil, quien actualmente funge como encargado.

Formación profesional

El doctor Mena Gil, egresado de la Facultad de Medicina de la Uady con especialización en urgencias médicas quirúrgicas, fungía como coordinador médico del turno nocturno en el hospital Juárez.