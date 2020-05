El sector privado pediría revisen los altos pagos de luz

Quejas constantes

A causa de los altos cobros en el servicio de energía eléctrica que reportan locales comerciales que han estado cerrados por la crisis sanitaria, los líderes empresariales de la entidad ya están considerando convocar a las autoridades de la CFE a una reunión virtual para plantear esta situación que cada vez es más apremiante, señaló Michel Salum Francis, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Yucatán.

Pedimos una solución, sobre todo que se dejen de aplicar cobros basados en estimaciones que su personal hace —y que cada vez son más comunes— en los negocios cerrados que llevan inactivos hace ya casi dos meses, apuntó el dirigente.

El líder empresarial manifestó que constantemente recibe quejas de sus agremiados, de todos los sectores, por los elevados y a veces hasta exagerados cobros que les llegan en los recibos de la CFE, y lo mismo sucede con la población en general, los particulares también son víctimas de lo mismo, “ya demasiado tienen todos con la contingencia como para que ahora también los vengan a perjudicar por el consumo de electricidad”.

“Las quejas son también de que tanto en los negocios como en las casas particulares el personal de la CFE llega y da por sentado que se roba a la paraestatal, piden revisar los medidores, presionando, amedrentando a la gente y en ocasiones de verdad los medidores no tienen el sello o algún detalle, que solo el personal de la Comisión sabe y conoce, por lo que ya consideran como delincuentes a los consumidores”, comentó.

El empresario admitió que cuando hacen llegar estos problemas a los altos directivos o jefes de la CFE en la entidad, se corrige. “Normalmente nos dicen que hubo alguna manipulación del medidor y corrigen los cobros excesivos, pero cada vez son más estos abusos y no podemos estarles hablando a cada rato por cada uno de estos casos”.

“La única opción que teníamos en un principio es quejarnos en la Profeco y eran tantas las quejas que hasta se instaló un módulo en las oficinas donde los usuarios acuden a pagar sus recibos de consumo en la CFE, pero ya ni esto se tiene, por la contingencia está cerrado”, indicó.— David Domínguez Massa

Tarifas Cobros durante la crisis sanitaria

Los altos cobros en recibos de la CFE de comercios y casas se vuelven comunes en estos días de contingencia.

Poca ayuda

“Es el colmo, el gobierno federal no solo no nos ayuda en esta contingencia, nos ordena cerrar nuestros negocios, encerrarnos y nos manda aplicar cobros excesivos que si no pagamos, nos dejan sin suministro de electricidad”, indicó Michel Salum Francis, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Razones

El dirigente señaló que pareciera que hay situaciones internas que desconocen los altos directivos y eso pudiera estar provocando todos estos problemas, las anomalías que afectan a empresarios y a los mismos consumidores particulares, porque es mucha casualidad que “a todos les dicen que esta malo su medidor y tienen que pagarlo, y si así fuera no es culpa del usuario y si le cobran actualizaciones, lamentablemente muchas veces se quedan callados”.