Las personas que no están fortalecidas mentalmente lo primero que hacen es buscar la puerta falsa, dijo la doctora Patricia Gili López, presidenta del Colegio de Psicólogos del Estado de Yucatán, al referirse al aumento alarmante del número de suicidios en la entidad.

“A manera personal como profesional de la salud mental, me siento consternada porque los números son fríos, los números hablan por sí mismos y no mienten”, señaló por los más de 100 casos en estos cinco meses que van del año.

Yucatán cerró 2020 con más de 200 suicidios.

“En esta pandemia se potencia todo. Nos hemos enfrentado a algo desconocido, que no nos avisaron, hemos estado casi un año en confinamiento, un año de restricción de movilidad, entonces todo esto aunado a la problemática económica, a la pérdida del empleo, a la desesperación, a la angustia, a la depresión y a la ansiedad, las personas que no están fortalecidas mentalmente lo primero que hacen es buscar la salida más fácil, esta terrible decisión o puerta falsa”, reiteró la profesional.

El incremento de suicidios en Yucatán es alarmante en comparación a los años anteriores, indicó la dirigente, quien tiene un doctorado en educación enfocado a la psicología y maestría en psicoterapia humanista.

Gravedad

“Algo no se está haciendo bien o simplemente no se está haciendo, porque entonces no tuviéramos esta situación grave, Yucatán es el cuarto estado, ya casi pisando el tercero, en el ámbito nacional en los escalafones del suicidios”, apuntó.

“Hay que tener en cuenta que estamos sobreviviendo a una pandemia que a consecuencia de ella nos encontramos vulnerables todos los seres humanos”, indicó.

Hemos enfrentado algo totalmente desconocido e inesperado, añadió. Ella mencionó los siguientes aspectos:

Factores psicosociales como pérdida de uno o más familiares en el mismo contexto por el Covid-19; duelo social patológico porque esas familias han perdido uno o más familiares, y no han tenido ni siquiera el chance de tener un duelo como proceso natural del ser humano ante la pérdida de un ser querido; problemas económicos, es uno de los principales junto con la pérdida de empleo en esta temporada.

Problemas sentimentales y de pareja es uno de los que encabeza la lista de las causas del suicidio, expuso la doctora Patricia Gili.

Aunado a esto están la depresión, la ansiedad, la angustia y el miedo que hemos padecido, entonces esos son los elementos principales para que una persona presente ideación suicida o riesgo suicida.

Estos son los riesgos psicosociales o suicidas, reiteró.

La doctora Gili López señaló que se “debe estar atentos a los familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, entre otros, por si muestran señales de aislamiento, de cambios en su conducta o en su aspecto personal”.

“Si empieza o si comenta frases como ‘mejor que estén sin mí’, ‘no valgo nada’, ‘soy un estorbo’, ‘ya no quiero vivir’, entre otras. Son muchas frases que son señales típicas de una persona que en algún momento, ha sentido ganas de morir”, apuntó.

“Entonces generalmente la persona planifica quitarse la vida y lo acaba haciendo después de un proceso de planeación y de esos pensamientos reiterativos de que se quiere morir”.

“También se encuentran las personas que se quitan la vida después de un acto impulsivo sin previa consideración. Por ejemplo, los que tienen una pelea marital o se enfrentan a una infidelidad de la pareja y se quita la vida”.

Estos son los dos grupos, añadió la doctora Patricia Gili López. Es muy importante que si se detecta estos síntomas por favor hay que buscar ayuda.

Salud pública

El suicidio se considera un tema de salud pública porque es una causa de mortalidad evitable. Si se trata a tiempo se pueden salvar vidas, recalcó la profesional.

“Hay que trabajar duro en programas de intervención de la conducta suicida, en programas dirigidos a la salud mental. Hay que trabajar en políticas públicas, estrategias y campañas para la prevención y tratamientos de enfermedades mentales, en este caso enfocadas al tema del suicidio”.

“Un actor principal y que predomina en la sociedad es la falta de información y esto hace que las personas ni siquiera sepan identificar qué está pasando en su interior”, indicó.

“No saben gestionar y validar sus emociones, no saben si se sienten tristes o decepcionados. No saben identificar, desconocen totalmente este tema por lo tanto hay que dirigirse a tratar el estigma que culturalmente tenemos en la sociedad yucateca, en este caso de que el psicólogo es para los locos”, señaló.

“Hay que trabajar en esto, hay que hacerlo cultura. Hay mucho por hacer. La sociedad yucateca está haciendo lo que puede con lo que tiene y me refiero a sus recursos intrafísicos y más después de esta pandemia que todavía no nos ha dejado”.

Información

“Necesitamos informar, necesitamos reforzar los servicios de salud mental. Por eso nosotros desde el Colegio de Psicólogos hemos estado desde que iniciamos esta gestión, esta directiva, trabajando incansablemente en la información porque es algo primordial que la sociedad esté informada de los problemas sociales de los que deriva el suicidio, violencia intrafamiliar, violencia y abuso sexual infantil, todas estas que azotan a Yucatán, una de las maneras que se puede trabajar es desde la información”.

“Si las personas están informadas, saben a dónde tiene que dirigirse para pedir ayuda, saben que no están solos porque este es uno de los lemas que tenemos desde el Colegio de Psicólogos del Estado”, apuntó.

“No están solos, tenemos las puertas abiertas toda el área de psicólogos clínicos y de la salud, están a disposición de la sociedad. Esto hay que difundirlo para que la gente sepa que tiene un número de teléfono a dónde dirigirse y buscar ayuda”.

Apoyo

Los teléfonos a llamar son 9995-75-54-18 (del Colegio de Psicólogos) y 9994-54-10-81 (línea de primeros auxilios psicológicos), todos los días de 8 a.m. a 8 p.m.— CLAUDIA SIERRA MEDINA

La presidenta del Colegio de Psicólogos de Yucatán reiteró que el suicidio no es un problema de comunidades o de sectores, de bajo nivel académico cultural, esto está tomando un rumbo más general.

Algo que nos llama la atención es que cada vez esto influye más en la población joven, adolescente e incluso infantil, advirtió.

La doctora Patricia Gili López exhortó a las personas a buscar ayuda. “Tenemos un grupo de psicólogos clínicos que ofrecemos apoyo psicológico, terapia psicológica a bajo costo”.

