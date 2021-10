En internet se puede vender una moneda de $100 en 35,000 pesos

MÉRIDA, Yucatán.— Como se sabe, vender por internet ya no es moda, es lo cotidiano, lo habitual. Se vende de todo, lo que no sirve, lo que sirve pero estorba o está en desuso, lo que ya no gusta, lo que ha cobrado valor porque está de regreso, en fin, se vende prácticamente de todo.

Por supuesto, esta vía tiene también espacios para los coleccionistas, algunos especializados, otros no tanto, y los que aprovechan la oportunidad para comenzar una nueva afición.

Es el caso de la numismática, que según la Academia de la Lengua Española la numismática es la disciplina que estudia las monedas y medallas, principalmente las antiguas.

El interés por las monedas, principalmente las antiguas ha estimulado la promoción y venta de monedas en internet y ha vuelto más accesible a los coleccionistas la oportunidad de realizar intercambios y la compra-venta de estos productos.

Por su puesto, también es importante tener cuidado y verificar la seguridad que pueda ofrecer el sitio que ofrece las transacciones y que no se trata de un fraude.

Existen muchas referencias en el mundo antigüo a la pasión por el coleccionismo de monedas y medallas, especialmente en la antigua Roma.

En el siglo XV nace el coleccionismo numismático y en el XVIII crece el interés por las monedas y medallas antiguas, tanto por su belleza, como por su valor intrínseco, nunca independiente de su valor histórico.

La numismática se desarrolló a partir del siglo XlX y desde entonces se mantiene una idea inalterable: cuánto más rara sea una moneda, mayor será su valor.

Venta de monedas

A la hora de adquirir monedas antiguas se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos:

El estado en que se encuentre la moneda, también es importante tener acceso a una descripción clara de cada cara de la moneda, incluso detalles sobre particularidades o rarezas que pueda presentar.

El material del que está hecha la moneda, el tipo de metal o aleación, si es de oro, plata bronce o algún otro material.

Para establecer el precio es conveniente tomar como referencia el valor de las piezas que se ofrecen en la actualidad, así como las que se han promovido por medio de subastas y ventas consolidadas.

La fecha de emisión de la moneda, el año en que fue acuñada, ya que influirá en el precio de venta.

Características particulares como si se trata de una emisión especial, el material con el que fue elaborada, rarezas, datos históricos del momento en que se emitió, son aspectos que influirán para establecer el valor de la pieza.

Para iniciar una colección

En mercado libre hay un apartado especial para la venta de monedas antiguas, en las que se puede encontrar por ejemplo una moneda de 1 centavo mexicano de 1903, que se ofrece por 2,300 pesos.

También se ofrece una moneda de 20 pesos conmemorativa, por el centenario de la Constitución Mexicana, con un precio de 23,800 pesos.

Sitios especializados

Para quien prefiere acudir a los expertos con el fin de recibir asesoría en la creación de una nueva colección, el Centro Numismático de México ofrece en su sitio en internet un amplio catálogo de monedas, billetes, medallas e impresos como acciones y bonos, boletínes, libros y revistas.

En este sitio por ejemplo, se ofrece a la venta una moneda de 100 pesos del año 2013, con la inscripción "Herencia numismática de México" por la cantidad de 35,000 pesos.

El Banco de México también cuenta con su centro numismático que cuenta con un catálogo en línea de su colección.

Este acervo está considerado como uno de los más importantes del mundo, no sólo por su contenido, sino por la calidad y rareza de sus piezas, las cuales incluyen desde los medios de pago antiguos hasta las monedas y billetes contemporáneos.