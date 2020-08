“Advierte Vila: Si no se cumplen las medidas sanitarias el plan fracasará”

Linda Arcos Mendoza

Pues creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidarnos y tomar todas las medidas sanitarias como un medio de supervivencia. No es obligación del gobierno cuidarnos cómo si fuéramos bebés. He visto demasiada gente que deliberadamente NO OBEDECE.

Giovanni Domingo

Las medidas y estrategias muchos se las están pasando por el arco del triunfo.