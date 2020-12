“Niurka protagoniza polémica en Mérida con cantina local; le responden”

Leydi Per

Excelente contestación por parte del negocio, todos estamos trabajando con la nueva normalidad y lamentablemente hay que acatar las disposiciones por salud y por aquello de las multas y clausuras.

Ricardo Recio

La cantina solamente está siguiendo reglas del gobierno para que no les clausuren y no dejar sin trabajo a numerosos colaboradores, bien por la administración que no se dejó amedrentar por una alborotadora