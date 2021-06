En las redes sociales

“ #DYinforma Piden retirar la canción “17 años” porque promueve la pedofilia. ¿Estás de acuerdo con la cancelación?”

Raúl M. Becerra Vargas

Después de cuantos años de escucharla se acaban de dar cuenta. Y las de regueton cuando?

Maruja Diaz

De seguro no tuvieron adolescencia ni juventud y ahora salen dándose golpes de pecho y se desquitan con la música ni modos tendrán que ser vetados todos y ya no se cantará nada porque todo ya es malo hoy en día pobres los músicos se les acabó la chamba ha buscarle de otra forma no hay de otra

Rubicel Martinez

Pos fácil nomás que le cambien el número en la canción en ves de 17 qué se cante con 19 años

Nelsy Barea Trujeque

Son puras idioteces .esto aquien se le ocurrió . porfavor hace años que pasa estos casos y ahora sale con estás idioteces .buenos músicos adelante con ellos .

“#DYinforma Actualmente los casos rebasan el máximo registrado durante 2020, cuando se consideró el "pico" de la pandemia en Yucatán“

Felipe Falcon

Y que querían, después de andar de huele moles en las campañas y de que quien debería ser el más responsable de todos lo te dice, puedes reunirte, ir a las plazas, a los restaurantes para después decirte que la culpa es nuestra

Anali Salazar

Claro era de esperarse, ya el triple de contagios se veia venir x las selecciones, ya ni hablaban de contagios a ellos solo les importo su poder