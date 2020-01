MÉRIDA, Yucatán.- Una clínica privada de la ciudad detectó hace unos días un caso de coronavirus, pero no se trata de la cepa que afecta a la provincia de Wuhan en China, que ya ha cobrado nueve vidas, sino de la cepa HKU 1, que todo parece indicar es benigna.

Así lo considera el Dr. Rudy Coronado Bastarrachea, epidemiólogo con maestría en salud pública, quien asegura que el virus peligroso es el que viene de la provincia de Wuhan.

Sistema inmunológico

Señala que ese tipo de coronavirus no era de interés humano, porque sólo se presentaba en animales, pero ahora al presentarse en seres humanos, el sistema inmunológico no lo reconoce y no hay defensa contra ese virus, por eso se manifiesta de una forma grave.

-Cuando el cuerpo reconoce el virus ya tenemos defensas naturales, precisa.

Indica que la cepa HKU 1 que se encontró en un paciente meridano, seguramente sí se había presentado antes en humanos, pero es en este momento que se detecta ante la indicación de que todo paciente que presente sintomatología respiratoria debe tener un monitoreo.

Vigilancia epidemiológica

Destaca que en el sector todos los casos de sintomatología respiratoria como la infección respiratoria aguda deben ser monitoreados, para tratar de detectar el virus.

De ahí que las clínicas pongan en marcha el sistema de vigilancia epidemiológica activa, lo cual se hace cuando hay este tipo de brotes en algún lugar del mundo, y hay boletines epidemiológicos que lo dicen, por lo que intencionadamente se debe hacer el estudio epidemiológico y se propone al paciente la prueba de laboratorio, como supone sucedió en este caso y sale en los resultados.

No obstante, considera debe tratarse de un coronavirus benigno.

Virus de Wuhan

Enfatiza que el factor central para considerar si se puede tener el virus que apareció en Wuhan es que sea gente que en los últimos 15 días haya estado en esa provincia, “no es un virus que esté circulando en varias partes del mundo, sino que la gente que ha visitado esa provincia es la que puede presentar síntomas de la enfermedad”.

-Si no hay nadie que haya estado ahí o gente de ahí que haya venido a Mérida, no se considera como un dato importante para el diagnóstico.

-Epidemiológicamente el factor común que debe existir es que se haya estado en contacto con una persona que visitó Wuhan en las últimas dos semanas.

Otros tipos de coronavirus

De otra manera el virus no puede aparecer, pero sí existen otros tipos de coronavirus que no producen la misma sintomatología.

El HKU 1 definitivamente es una cepa distinta a la de China, la cual sólo existía en animales y por una mutación no especificada se presenta en seres humanos, “la punta del iceberg es que da una patología severa, pero se supone que seguramente ha habido casos que han cursado como algunas otras virosis, por ejemplo, pero como la sintomatología es muy parecida a la de la influenza estacional, pudieron haber casos leves y moderados que no se diagnosticaron, sino que simple y sencillamente los que se complicaron fueron sometidos a un estudio más exhaustivo y se les realizaron pruebas de laboratorio con las que detectaron que es el coronavirus que no se había encontrado antes”.-(Por IRIS CEBALLOS ALVARADO).

