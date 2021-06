Extraña ausencia del líder de la Canirac en junta

El presidente local de la Canirac, Roberto G. Cantón Barros, mantuvo en secreto su ausencia en la reunión que sostuvo el miércoles pasado el gobernador Mauricio Vila Dosal con numeroso grupo de empresarios restauranteros en el Centro Internacional de Congresos.

En esa reunión, como publicamos, Vila Dosal presentó el panorama actual de la pandemia del coronavirus en Yucatán, los expresidentes de Canirac Guillermo Mendicuti Loría, y Álvaro Traconis Flores manifestaron su respaldo a las medidas restrictivas que implementó el gobierno estatal el 9 de junio pasado y el primero planteó, a nombre del sector, la posibilidad de que se amplíe el horario de restricción de movilidad de 11:30 de la noche a 12:30. Este planteamiento, según respondió el gobernador, lo analizará el gobierno cuando la situación de la pandemia lo permita, por lo que exhortó que se cumplan y duren el menor tiempo posible.

Se pidió la versión del presidente de la Canirac sobre su ausencia a esa reunión con el gobernador, pero remitió al reportero un comunicado donde se refiere a la petición del cambio del horario de la restricción a la movilidad.

Se le preguntó si el gobierno del estado convocó a esa reunión, si lo invitaron o no, si hay división en la Canirac y si no asistió porque rechazó las restricciones y anticipó que los restauranteros no cumplirían las disposiciones relacionadas con la restricción a la movilidad y la disminución de 75 a 50 por ciento del aforo en los restaurantes.

“El comunicado es todo lo que se dirá”, enfatizó su oficina de prensa.

Beneficio

En ese comunicado, Cantón Barros consideró que la ampliación de una hora a la restricción vehicular sería de gran beneficio para los restauranteros. “Definitivamente una hora más de operación hace la diferencia, de ese modo podríamos servir la cena sin tanta prisa por cerrar y llegar a casa”, indicó. “En los restaurantes continuaremos con las buenas prácticas de los protocolos sanitarios establecidos por la Secretaría de Salud de Yucatán. Somos la industria que más empleos genera en el Estado, siendo el sustento de tantos meseros, garroteros, cocineros, lavaplatos y de sus familias, así como de toda la cadena de valor que depende de la operación de los restaurantes”.—Joaquín Chan

Reiteró que la prioridad y compromiso de los restauranteros es con la salud de los colaboradores y los clientes y destacó que el diálogo con las autoridades siempre será el mejor vehículo para llegar a acuerdos, especialmente en momentos tan complicados como los que están viviendo.