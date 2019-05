Estudiantes yucatecos participarán en evento nacional de matemáticas

Un grupo de 10 estudiantes de bachillerato, seleccionados entre los 250 afiliados en Yucatán a la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” representarán a nuestro estado en la “Septima Espartaqueada Nacional de Matemáticas” que organiza este fin de semana en Tecomatlán, Puebla, la propia organización estudiantil (Fnerrr) en coordinación con el movimiento Antorcha Magisterial y el Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, anunció la dirigente local de esta agrupación estudiantil Mirna Leticia Noh Cahun.



El evento, que congrega a unos 5,000 estudiantes de los 80,000 afiliados a Fnerrr en el país, es un espacio destinado al desarrollo y la profundización en el estudio de las matemáticas, asignatura que suele ser muy difícil para muchos alumnos, lo que queda demostrado en las estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) donde México ocupa el nada honroso penúltimo lugar de entre los 34 países que integran ésta organización.



Los 10 estudiantes que conforman la delegación yucateca van respaldados con recursos de la propia Fnerrr nacional, debido a que desde hace seis meses la representación local de esta agrupación no recibe apoyo de ningún tipo, ni del gobierno estatal ni del federal.

Falta de apoyo

Noh Cahun dijo que la agrupación a su cargo tiene que realizar labores de “boteo” en las calles de Mérida para conseguir recursos para cubrir los gastos de los albergues que tienen a su cargo en Kanasín, Peto y Valladolid, donde llegan estudiantes de comunidades apartadas y de escasos recursos para hospedarse.

“¿Por qué no nos da la cara el Gobernador? ¿Por qué no nos atiende? ¿Por qué en todo lo que solicitamos recibimos un no por respuesta?, ¿Por qué si sabe lo importante que es una beca para poder estudiar, ninguno de los 250 estudiantes de bachillerato de nuestra agrupación ha sido beneficiado con una, ya sea estatal o de las que otorga a nivel nacional el gobierno federal?, cuestionó la líder local del Fnerrr.

Manifestación a nivel nacional

La entrevistada anticipó que el próximo 27 de mayo a nivel nacional habrá una marcha de protesta en Ciudad de México, convocada por el Fnerrr para reclamar a las autoridades la falta de apoyo a los estudiantes.

En Yucatán habrá actividades que se darán a conocer en breve.- (Por Emanuel Rincón Becerra).