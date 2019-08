Exponen crisis del sector pesquero de Yucatán

Pescadores de varios puertos yucatecos bloquearon hoy la entrada principal de las oficinas locales de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en Mérida, en protesta contra el gobierno federal porque no destina recursos para controlar la pesca ilegal, no agiliza los permisos de pesca porque ahora los trámites se realizan en Mazatlán y no autoriza el subsidio del combustible.

En forma pacífica colocaron mantas con sus demandas en la reja de la delegación de la Sader, en la colonia Díaz Ordaz, y expresaron su solidaridad con el movimiento nacional que realizan los pescadores para exponer la crítica situación de la pesca por la falta de apoyo, falta de vigilancia y la tolerancia de la pesca furtiva todo el año.

Pesca furtiva todo el año

El líder de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera de Yucatán, Enrique Sánchez Sánchez, aseguró que por la falta de vigilancia de la Conapesca hay captura furtiva de todas las especies todo el año por parte de una red de aproximadamente 1,000 buzos pagados por permisionarios y empresarios que acaparan el producto extraído del mar de forma ilegal.

El caso dePedro Tertuliano Pereira Moo

Mujeres y pescadores relataron uno de estos casos de furtivismo protegido que practica el empresario campechano avecindado en Las Coloradas, Pedro Tertuliano Pereira Moo, quien impunemente trae buzos de otras partes del país, tiene más de 100 lanchas pesqueras a las orillas de la playa y se nota que tiene la protección de altas autoridades porque cuando lo denuncian no ocurre nada, pero cuando él denuncia los daños de alguna de sus embarcaciones enseguida giran órdenes precautorias para que no se acerquen a él, a sus embarcaciones, a sus dos hermanas y demás familiares.



“Seguro paga con dinero o carne”, dijo una molesta mujer. “Lo vemos entrar constantemente a la capitanía”.

Grave conflicto social

Enrique Sánchez advirtió que esta crisis puede derivar en un grave conflicto social porque está claramente identificado el problema: a los furtivos los dejan capturar todo el año, los compradores de esta captura ilegal acaparan el producto para exportación, de cuatro inspectores que tiene Conapesca sólo uno tiene facultades para trabajar, los otros no hacen nada, y de todas las reuniones con las autoridades federales y estatales no se logra nada. Y de eso ya están fastidiado los pescadores yucatecos.



“El tal Pedro Tertuliano tiene el control de la pesca en Las Coloradas. Ya no nos podemos meter con él porque nos tiene denunciado porque les dañamos algunas lanchas cuando los sorprendimos con pesca ilegal”, dijo el pescador José Alberto Maldonado Flores, quien vino con un grupo de ese lejano puerto de Tizimín. “Ahora a nosotros nos tienen abierto juicio en la Fiscalía, cuando él es el que comete los delitos”.

Impunidad y pasividad de las autoridades

Es tal la impunidad y desesperación por la pasividad de la autoridad de pesca que una mujer dice que si sigue esta situación se arriesgaría a frenar la captura furtiva que practica Pedro Tertuliano en Las Coloradas “y si con mi muerte lo expulsan, pues me enfrentaré a él”.

Reprochan a Joaquín Díaz Mena

Durante la protesta sacaron cartulinas donde mencionan al superdelegado Joaquín Díaz Mena donde le reprochan su falta de ayuda al sector.



“Huacho, qué pasó con tu promesa de conseguir más inspectores para Yucatán” ; “Super delegado Huacho para qué sirves? La ventanilla de Conspesca fue una farsa”.



“Joaquín Díaz cumple tu promesa de ayudar con la regularización de los permisos”.

Solicitud al Gobierno federal

Los pescadores piden al gobierno federal, según las mantas que desplegaron, mayor presupuesto para la pesca, trámites y permisos más rápidos, apoyo de gasolina y diésel, ponga un alto a la pesca ilegal en Yucatán, cárcel para los depredadores, más inspectores y que libere el subsidio de los combustibles porque a estas alturas del año todavía no reciben ese apoyo. El subsidio consiste en un descuento de $2 por litro en 10,000 litros por embarcación al año.



La maestra Emilia Solís Couoh, de Celestún, cuya familia se dedica a la pesca desde hace tres generaciones, dijo que los permisos que vencen en forma escalonada se tienen que tramitar en las oficinas de Mazatlán lo que es un costo adicional para ellos, y los recortes que aplica el gobierno federal no dan para apoyar a este sector, cuando la pesca le genera mucha divisa al país por las exportaciones.

Solicitan apoyo de legisladores

Pidió a los senadores, diputados Federales y diputados locales de Yucatán que cuando elaboren los presupuestos velen por esta actividad en Yucatán porque genera miles de empleos y contribuye a la economía del Estado.



“Es tanto el furtivismo por medio de buzos que no hay nada que pescar ahorita”, comentó Rudy Abad, quien también relató los problemas del recorte presupuesta a Cenasica y Conspesca.



“Antes nos daban créditos puentes por medio del gobierno del estado, pero ahora no hay porque no han firmado el convenio. Es más problemático las certificaciones de las embarcaciones y calidad del producto porque ya no tienen personal Cenasica y Conapesca”.



Las quejas contra el buceo furtivo también fue recurrente porque ellos no respetan veda de especies, sacan lo que tienen a su alcance y lo entregan a quienes le pagan.- (Por Joaquín Chan Caamal).