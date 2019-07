Feria Artesanal Tunich, evento exitoso que necesita crecer

Hace 18 años la Feria Artesanal Tunich de Dzityá empezó con 10 artesanos locales, en los corredores del palacio de la comisaría, que querían vender y promocionar sus obras de madera y piedra, pero en este año la superficie de la plaza principal del pueblito meridano ya es insuficiente para albergar a tanta gente y expositores que desean participar en esta muestra comercial.

Desde la visión del artesano local Rafael Cua Chi, el Ayuntamiento de Mérida mejora cada año la infraestructura de la feria, lo decora en forma atractiva, trae juegos mecánicos diferentes y diseña un programa musical y artístico muy atractivo que jala mucha gente. Por ejemplo, el grupo cubano que tocó el sábado llenó la plaza central de la feria.

Requiere más espacio

“Ya quedó chico el lugar, no hay más espacios para los expositores que quieren venir, la feria ya no puede crecer”, dijo Cua Chi. “Supuestamente el Ayuntamiento tiene un terreno a la salida del pueblo donde quiere construir el nuevo lugar para la feria. Es de tres hectáreas. Hasta trajeron la maqueta de la feria, pero no sé qué pasó con ese proyecto”.



Cua Chi dice que esta feria Tunich es de gran ayuda para las familias del pueblo porque genera trabajo para todos, todos ganan dinero durante el tiempo de duración porque venden artesanías, comida yucateca, dulces, refrescos, trabajan de acomodadores, vigilantes, cocineras y barrenderos, entre otros oficios temporales.

Herencia familiar

El artesano comentó que heredó este arte de su padre Rafael Cua Ku, quien se dedicó unos 40 años al trabajo de la piedra. Tiene su taller en el local que donó y construyó el gobernador fallecido Víctor Cervera Pacheco a la entrada del pueblo ante el creciente surgimiento de talleres de piedras en las casas que generaban polvo y ruido, lo que molestaba a las familias.



“Es nuestra escuela de arte de la piedra en Dzityá, desde niño iba con mi papá a ayudar y ver como lo hacía”, indicó. “Mi trabajo fuerte es con las constructoras, me acaban de encargar 27 columnas, es un buen contrato”.

Artesanos invitados

El entrevistado dijo que los artesanos invitados, como Jalisco, Michoacán y Guanajuato, no son competencia para los artesanos de Dzityá porque traen otro tipo de artesanías, incluso, deberían variar a los estados invitados para que los yucatecos tengan acceso a una gran diversidad de arte en sus diferentes materiales.



No cabe duda que Tunich es una feria exitosa en todos los aspectos porque ya se consolidó en Mérida y ahora necesita crecer, concluyó el entrevistado.- (Por Joaquín Chan Caamal).