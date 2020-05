“Gran parte de Yucatán volverá a la pobreza”

Un especialista en finanzas habla del rechazo a la deuda

Mayor pobreza y sufrimiento de las familias por no solventar sus carencias por la falta de ingresos, aumento en los índices de mortalidad y morbilidad infantil, y grave desempleo serían algunos de los efectos económicos que ocasionará a Yucatán la falta del dinero del préstamo que no aprobaron diputados del PRI (6), Morena (4) y PRD (1), según considera el doctor en Economía Luis Foncerrada Pascal.

¿Qué pasará ahora que el gobierno estatal no tendrá ese dinero para la reactivación económica?, preguntó el reportero al experto financiero investigador y académico.

“Las familias van a sufrir más por las carencias, la falta de ingreso les impedirá aliviar sus necesidades y esto es muy grave”, afirmó. “No van a poder comprar las cosas más indispensables como alimentos y material de aseo y del hogar. Esta condición de necesidades llevará a una gran parte de la población de Yucatán de nuevo a la pobreza. Desgraciadamente, el sector privado no tiene la suficiente capacidad para atacar un problema tan grande como es la pobreza, solo el gobierno lo puede hacer. Ahora habrá el riesgo que haya un incremento en los índices de pobreza, en la mortalidad y morbilidad infantil y en la población adulta, habrá mayor desempleo”.

“Yucatán y el país no se van a recuperar pronto de la crisis económica profunda que está dejando esta pandemia”, advirtió. “Se ha programado la reapertura para el 1 de junio de algunos servicios de la industria turística, eso va a aliviar un poco la economía, pero cuidado, hay algo serio en esta medida. Si no se lleva al cabo la reapertura con todo el cuidado y cumplimiento de los protocolos sanitarios y de prevención dictados por la autoridad de salud, puede haber un rebrote que implique no sólo un aumento en el número de contagios y muertes, sino puede generar un nuevo temor por visitar Yucatán y la caída de la economía yucateca sería peor, sería más profunda que ahora. Es fundamental que cualquier negocio o actividad que atienda al público o clientes cumpla más que cuidadosamente y al pie de la letra las estrategias sanitarias”.

El doctor Foncerrada Pascal, quien fue director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado durante 10 años, es economista en jefe de la American Chamber de México y actual director de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac Mayab, fue entrevistado con motivo del rechazo de algunos diputados a la solicitud del gobierno del Estado para contratar un crédito por $1,728 millones para su plan de reactivación económica después de la pandemia, petición que fue negada por segunda ocasión en el Congreso del Estado, como informamos.

Recordó que la apertura de la economía será lenta, por tanto no se recuperará rápidamente como quisiéramos. Eso ocasionará que el desempleo no se resuelva rápido porque la economía ya no será como antes. Por esa razón, es importantísimo que el gobierno del Estado lleve al cabo programas de empleo a la población, y como la captación de recursos vía pago de impuestos, derechos y aprovechamientos ya no será lo mismo, el gobierno del Estado sí necesitaba ese dinero para llevar los empleos a los municipios.

“Es fundamental que tenga esos recursos para poder apoyar la economía, dado que la recuperación económica no será rápida”, manifestó. “Es fundamental que el gobierno genere proyectos para contratar gente, hay una gran cantidad de obras públicas que se pueden llevar a los municipios para que la gente empiece a tener ingresos. Es el término que conocemos como “dinero de helicóptero”, que es como si se repartiera el dinero desde el aire. Se pueden hacer caminos, carreteras, cubrir baches, limpiar playas, drenaje en zonas inundables, infraestructura deportiva, mejoramiento de escuelas, hay muchas obras pequeñas que hoy serían relevantes para poder rescatar a las familias por medio del empleo”.

Foncerrada Pascal dijo que aunque sea entendible que algunos grupos políticos y diputados obstaculizaron la aprobación del crédito por algunos intereses de sus partidos, debieron reconsiderar la solicitud y ponerse de acuerdo con el Ejecutivo para que definan muy bien los proyectos, si hubiese alguno grande que necesite mayor estudio y análisis, lo hubiesen trabajado con más detalle, pero en general debió prevalecer el interés de permitir que las familias tengan ingresos para que solventen sus necesidades más apremiantes.

“Se debió dejar a un lado las consideraciones políticas e ideológicas y pensar en el efecto fuerte que están padeciendo las familias en todo el estado por falta de ingresos y de empleo”, subrayó. “Soy estricto en cuanto a grandes proyectos de infraestructura porque a veces en la precipitación se pueden realizar proyectos no bien evaluados, pero esos proyectos que proponía el gobierno del Estado están dirigidos para una rápida creación de empleos. Lo que más interesa en estos momentos en el estado es que la gente recupere su capacidad de poder adquisitivo por medio de los ingresos que genera el trabajo”.

Dijo que otros países que están tratando de salir de los problemas del coronavirus centran sus apoyos en darle ingresos a las familias y generar empleos porque saben que con ello aliviarían las carencias que tiene la gente en estos momentos. Por ello considera que los diputados que se opusieron a la contratación del préstamo que quería el Ejecutivo debieron reconsiderar sus posiciones partidistas e ideológicas.

Pero también lamentó que el gobierno de la República no haya tomado decisiones tempranas para contener la pandemia porque su respuesta fue muy tardía, incluso, sigue errando porque en estos momentos en que crece el número de contagios y muertes en México plantearon la apertura de las actividades económicas el día 18 pasado. Sin embargo, cuando se dieron cuenta de la gravedad de la pandemia en el país, dieron marcha atrás, pero ya habían creado una gran incertidumbre, un desorden en el acatamiento de las medidas sanitarias y un gran desconocimiento entre la sociedad y esto es grave porque la gente quiere, está deseosa de salir de la cuarentena por necesidad de tener ingresos.— Joaquín Chan Caamal

“El gobierno federal ya no sabe qué hacer, tanto en el área de salud como en lo económico y esto hará más lento y doloroso la recuperación de México”, destacó. “Tenemos el grave peligro de las recaídas y el rebrote como está pasando en China donde está volviendo el aislamiento forzado por el rebrote del coronavirus. En un caso de pandemia no se puede actuar con irresponsabilidad, y desgraciadamente, la negativa del presidente (Andrés Manuel López Obrador) de apoyar con 4 puntos del PIB a la emergencia sanitaria y la economía va a tener consecuencias, muchas carencias y mucha pobreza. De allí era la importancia de que el gobierno estatal tenga las posibilidades financieras para aliviar e impedir la caída en la pobreza de muchas familias yucatecas y dinamizar un poco la economía de muchos negocios pequeños”.

