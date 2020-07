Hay contingencia, no son vacaciones, advierte experto

Educar, el factor clave

A pesar de que las playas están cerradas al público debido a la pandemia de Covid-19, hubo personas que aprovecharon el primer domingo de julio para darse una escapada a diferentes puertos del litoral yucateco.

Y es que, por tradición, cientos de yucatecos suelen pasar las vacaciones de julio y agosto en las playas, o bien ir los fines de semana.

Ante ello, el doctor Manuel Baeza Bacab, especialista en Medicina Inmunológica Clínica y Alergia, resaltó que no es tiempo de vacaciones, pues la contingencia continúa e incluso subió el número de casos de Covid-19.

“Las autoridades comentan que no estamos de vacaciones, sino que estamos en contingencia; entonces, si estamos en contingencia tenemos que continuar con las medidas de aquella jornada de la sana distancia, mantener los espacios y quedarse en casa”.

Igual señaló que muchas veces los mensajes que brindan las autoridades parecen contradictorios. “Por un lado se abren las playas, pero se dice que no se está de vacaciones, y la gente se confunde. El mensaje que dé la autoridad tiene que ser muy claro: si estamos de vacaciones, estamos; y si no estamos, no estamos, y que quien no tenga necesidad de salir que no salga”.

Sin embargo, consideró que ante el aumento de casos y a pesar de la actitud de algunas personas que acuden a sitios públicos, adoptar medidas extremas o volver a cerrar los lugares que ya se han reabierto resultaría contraproducente, pues la gente se confundiría más.

“Lo que tenemos que hacer es educar e insistir en las medidas. Afortunadamente, no hay escuelas y eso es una ventaja porque no hay mayor diseminación en niños, adolescentes y adultos. No deberíamos regresar a las medidas previas, pero tenemos que cuidar que las indicaciones que se han dado se cumplan.

“No podemos tener nuevas aperturas hasta que lo que ya se comenzó esté continuando, porque si la población no cumple con los compromisos que se les pusieron no podemos darle nuevos compromisos si no ha cumplido con los que se le han dado”.

“Por ejemplo, si se abren las playas y la gente se va a la playa sin cuidado, no puedo darle apertura de otras cosas si no está cumpliendo como se debería. Encerrarnos otra vez tal vez no funcione como al principio. La gente va a pensar que la autoridad no sabe qué hacer. Si ya se abrió, no deben abrirse más espacios mientras la gente no cumpla las medidas que tenga que cumplir”.

Por ello, insistió que si no hay necesidad de salir hay que quedarse en casa. “Es cierto hay empleos que ya se abrieron, pues la gente tiene que salir a trabajar, pero hay que entender que es una reactivación económica, no una reactivación social”.

El doctor señaló que quienes tengan que salir a trabajar tendrán que hacerlo, pues no se puede seguir encerrados en una reactivación económica; pero, insistió, “no se trata de una reactivación social”.

Con la apertura de comercios y espacios que se están dando, añadió, es necesario tomar las medidas preventivas necesarias para evitar algún riesgo.

“Si no se toman las medidas necesarias aumentaría el número de casos, y aunque sabemos que en un momento dado nos tenemos que infectar, lo importante es que no nos infectemos todos al mismo tiempo porque estamos viendo que los servicios de salud se están llenando”, advirtió.— Iván Canul Ek

Advertencia Medidas

Si no se toman las medidas necesarias crecerían los casos, advierte el doctor Baeza.

Permanecer en casa

Además de permanecer en casa y mantener la sana distancia, es importante que quienes tengan que salir usen cubrebocas en forma correcta (que cubra boca y nariz, que no se la baje, toque o quite) y tirarla cuando regrese, explica.

Caretas

También está la posibilidad de usar caretas sobre todo para prevenir contagio al toparse con personas que usan mal el cubrebocas o que no lo usan, así como el uso de gel y lavado de manos.

Prevención estricta

“Quienes tienen que salir a trabajar deben tomar medidas de prevención estrictas para evitar que uno lo infecte... Es decir, yo te cuido y me cuido”.