Hoy, último día para vacunar a los de 30-39 años

Pensó que duraría 6 meses

“Yo pensé que el Covid solo iba a durar unos seis meses, no tanto tiempo”, señaló Lorenzo Koyok, luego de recibir su segunda dosis de la vacuna contra la enfermedad en la unidad deportiva Villa Palmira.

Lorenzo, al igual que otras personas de 30 a 39 años, acudió al centro de vacunación a que le apliquen la dosis contra la enfermedad que, de abril de 2020 a la fecha, ya cobró la vida de más de 5,000 personas en la entidad.

“Ya me siento más seguro, más tranquilo por todas las cosas que están pasando”, aseguró Lorenzo, a quien le parece increíble que ya hayan pasado casi dos años y la pandemia continúe.

Lorenzo relató que cuando recibió la primera dosis solamente sintió un poco cansado el brazo. “Fue todo, no me pasó nada, a diferencia de mi esposa que sí le dio calentura un día”.

Jessica López también reconoció estar más tranquila luego de recibir la vacuna y aprovechó para invitar a todas las personas a vacunarse. “Que vengan, es para prevenir la enfermedad. No quiere decir que no nos dé, pero ya no nos va a dar tan fuerte como al principio”.

Y es que precisamente, en los primeros seis meses de la enfermedad, Jessica y su familia se contagiaron.

Aracelly Ortega, quien acudió al módulo acompañada de su mamá, dijo que se siente mejor luego de recibir la dosis.

“Antes de recibir la vacuna sí sentía temor por tantas cosas que han pasado, pero qué bueno que ya está la vacuna”, dijo Aracelly. “De mi parte, voy a seguir con las medidas: lavarme las manos, usar gel, cubrebocas…”.

La jornada en dicho centro, al menos durante la mañana, transcurrió de manera tranquila. La gente entraba conforme llegaba no sin antes presentar el comprobante de su primera dosis y su credencial del INE.

Aunque hubo algunos a quienes no se les permitió ingresar por diversos motivos, como el caso de un joven que informó en la entrada que un familiar con quien vive tiene la enfermedad. Tras exponer su caso, los encargados del módulo le recomendaron hacerse una prueba contra el Covid, pues podría darse el caso de que él también tuviese la enfermedad, pero sea asintomático.

“Si sale negativo en la prueba, puede venir”, le dijeron.

La jornada de vacunación para personas de 30 a 39 años en la ciudad concluye hoy con la atención de los nacidos en noviembre y diciembre.— Iván Canul Ek