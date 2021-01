Jubilada lucha por la devolución de 24 mil pesos

Otro caso de fraude bancario

La digitalización de la banca y el creciente desarrollo de los instrumentos en línea si bien de alguna manera facilitan a los usuarios de los servicios financieros la realización de operaciones de una manera más ágil y cómoda, lo cierto es que a la par la usurpación de identidad para el fraude bancario se ha vuelto una constante y las compras en línea parecen ser la mejor forma en que los estafadores sacan provecho del patrimonio de los cuentahabientes ante la falta de apoyo de los bancos a sus clientes defraudados.

Es un problema que viene arrastrando la banca desde hace años, se comenzó a hacer más notorio desde 2015 cuando las autoridades se dieron cuenta de que para combatir estos delito tenían que coordinarse la Comisión para la defensa de los usuarios de servicios financieros, Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Fiscalía General de la República, a fin de cerrar el cerco contra quienes cometen estos delitos.

Lamentablemente éstos continúan dándose y los montos defraudados son cada vez mayores y casi nadie logra siquiera recuperar el patrimonio que le fue robado.

Recientemente el Diario ha estado publicando en la sección Local algunas notas sobre personas que se han visto afectadas por este tipo de fraudes y comparten lo que ha sido su lucha legal contra los bancos para recuperar los montos que les han sido sustraídos de sus cuentas de manera ilícita sin que el banco asuma su responsabilidad o, pero aún, los responsabilice del hecho.

También hemos publicado información de lo que están haciendo las instancias oficiales para apoyar a las personas afectadas y buscar que se le haga justicia dentro del ámbito de su competencia.

“Leí las notas del Diario, lo que está haciendo el señor Catalino Narváez para que el banco le devuelva el dinero que le fue sustraído de sus cuentas por compras en línea, y la del titular de Prodecon que habla de lo que las autoridades pueden hacer en apoyo de los defraudados para buscar que se les haga justicia, por eso es que estoy alzando la voz, porque el banco se ha lavado las manos, no me está ayudando”, señaló la maestra jubilada Rocío Escamilla Pech, de 76 años de edad, al referirse a su caso de fraude.

“Detuvieron dos presuntos movimientos fraudulentos pero no pudieron detener uno por 24 mil pesos, ¿qué voy a estar comprando en línea si tengo 76 años y solo tengo mi pensión?”, dijo.

Entrevistada vía telefónica, la maestra Escamilla Pech recordó que en abril pasado le fue notificado que a partir de ese mes el pago de su pensión le llegaría no en la cuenta del banco con el que ella había trabajado hasta entonces, sino en una nueva en otro banco.

“Tenía mucha desconfianza con el cambio de banco, porque donde yo había cobrado siempre mi pensión nunca tuve problemas, todo se realizaba en orden, todo estaba bien, pero cuando me cambiaron a este banco desde el principio tuve temor por todas las cosas que se dicen de él, por la fama que tiene, por la cantidad de historias de personas que se han visto defraudadas, y finalmente ahora me tocó a mí, me cargaron compras en línea y ahora resulta que mi queja no procede y el banco no se hace responsable”, apuntó.—Emanuel Rincón Becerra / Agencia Informativa Megamedia

“¿Y ahora qué hago?, es mi cuenta donde depositan mi pensión, ¿cada vez que me depositen me van a saquear?, no, yo soy una persona mayor, vivo sola, mi pensión es mi sustento, no es justo, lo voy a pelear, lo voy a llevar a sus últimas consecuencias”, aseguró.

La entrevistada indicó que ya tiene cita con Condusef el próximo 22 de febrero, la espera es larga porque, según le han dicho, hay muchos casos como el de ella.

