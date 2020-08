Duro panorama del comercio de la costa progreseña

Aunque pareciera que la economía en Progreso se recupera por la gente que se ve en el Centro y los alrededores del mercado, comerciantes y prestadores de servicios opinan que no es así. El malecón, de hecho, sigue cerrado y el acceso a la playa continúa restringido.

“La economía sigue mal. La gente viene a comer y me pregunta: ¿qué tiene usted más barato?, le respondo que huevos, y huevos come”, dice Ana María Tello, encargada del café y restaurante El Cordobés.

El restaurante situado en pleno centro, es uno de los negocios más emblemáticos de Progreso y punto obligado para visitantes que llenaban sus mesas mañana, tarde y noche. En estos días de pandemia, si acaso, apenas se ocupan dos mesas.

“Así estamos hasta las 7 u 8 de la noche. Uno que otro entra. La verdad, la situación está muy mal. Dicen que hay gente en el puerto, pero es una mentira, no hay gente. Usted va al súper y no hay gente”.

La señora Tello lamenta que en esta temporada vacaciones “hasta los pelos se nos pararon de los nervios. Ni el mesero viene, y así está en todos lados, y los gastos no paran. Ya debo al Ayuntamiento, debo la basura, debo a servicios coordinados. Quién sabe cómo es que no nos han venido a clausurar. Creo que el Señor nos está bendiciendo”.

También lamenta que no se les permita abrir los sábados y domingos. “Esos días lo que hacemos es que les hablamos a nuestros clientes habituales y les decimos: hoy preparamos tal cosa y se los llevamos a domicilio”.

A pesar de todo, la empresaria confía que la situación cambiará. “Tengo fe que vamos a salir adelante y ojalá que los gobiernos ‘que nos quieren tanto’ nos ayuden para salir. Ya no queremos dinero porque nunca nos dieron nada. El señor López Hablador (en alusión al presidente Andrés Manuel López Obrador) dijo que iba a ayudar y nunca llegaron a dar nada, estamos saliendo con nuestros propios medios”.

Ana María Tello aclara que no quiere dejar de pagar, sino que les den plazos para hacerlo. “Queremos que nos den placitos para pagar, que nos ayuden en ese sentido, que nos den las facilidades”.

El taxista Gonzalo Ojeda igual opina que la economía no prospera. “Para qué voy a mentir. Mientras no quiten esto de la inmovilidad, la situación va a estar peor, es algo que nos está fregando a todos”.

Gonzalo señala que el servicio ha bajado en un 70%. “Ni siquiera la temporada de julio y agosto ayudó, y eso que venimos a las cinco de la mañana”.

Sentado en el sitio de taxis, en espera que caiga un pasaje, Gonzalo confía que la temporada de pulpo le ayude un poco. “Parece nada, pero a las 5 o 7:30 de la mañana vienen a ocuparte dos o tres llevar a las congeladoras”.

Alejandro Castillo, quien tiene un puesto de artesanías y recuerdos enfrente del malecón, señala que los negocios de su giro se reactivaron hace un mes, pero de nada sirvió porque no hay gente.

“Turismo no hay. Eso afecta a todos, a la zona restaurantera, a la gente que tiene sus locales los daña, no se vende. Las ventas bajaron del 70% al 80%. A veces abrimos y no vendemos ningún peso. Si esto sigue así, causará un golpe muy fuerte a la economía. No sé porqué no permiten nada de eso si Cancún ya abrió hasta sus playas”.— Iván Canul Ek

Arturo González, mesero del restaurante Le Saint Bonnet, enfrente del malecón, igual opina que deberían abrir los negocios como en Cancún, pues en la actualidad la gente entra a comer a cuenta gotas.

“Julio y agosto era nuestra temporada tope, eran las vacaciones. Ahorita nada más estamos trabajando tres. Estuvimos tres meses encerrados, y solo llevamos mes y medio abriendo de lunes a viernes y hay que estar batallando”.

“La verdad es que tenemos que batallar mucho para meter a un cliente a consumir. La mayoría quiere tomar una cervecita y no hay. El mayor problema es que viene gente de fuera, por ejemplo, de Cancún y allá está abierto, acá piden bebidas con alcohol y no hay mientras que en Cancún ya está abierto todo. Con eso no se puede competir”.