La Facultad de Educación de la Uady celebra 35 años de su fundación

El doctor y maestro en pedagogía Benito Guillén Niemeyer, presidente del Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación (Ceppe) , dijo hoy a los alumnos de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán que son afortunados porque estudian programas acreditados que los convierte en estudiantes de élite, pero son discriminados por la Ley General de Educación reformada porque los coloca como la última opción para obtener una plaza docente en la educación pública.

El doctor y maestro en pedagogía Benito Guillén Niemeyer, presidente del Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación (Ceppe), ofreció una conferencia magistral como parte de las actividades por el 35 aniversario de la Facultad de Educación de la Uady, este lunes 28 de octubre de 2019.

Problema en el sistema educativo mexicano

El doctor Guillén ofreció la conferencia magistral “Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, presente y perspectivas a corto plazo”, que impartió en la inauguración de las actividades académicas y culturales por el 35 aniversario de la creación de la Facultad de Educación de la Uady, donde resaltó que la reforma constitucional a la ley educativa también creó un problema en el sistema educativo mexicano porque ahora ya no usa el término calidad educativa sino excelencia de la educación lo que es una palabra vaga porque no hay parámetros para su evaluación. Incluso, los convenios internacionales hablan de calidad educativa, no de excelencia por lo que el gobierno federal ha metido en problemas al sistema educativo mexicano al grado que en las instancias internacionales pueden rechazar las acreditaciones de programas por el término excelencia porque lo que reconocen es la calidad educativa, que sí se mide por los logros, rendimiento académico, desempeño docente y satisfacción del alumnado.

“La crema y nata”

El experimentado pedagogo reveló que de una matrícula de poco más de 4 millones de alumnos de educación superior del país, apenas 1.6 millones estudian programas acreditados en su calidad y en este universo están los alumnos de la Uady, entre los que se encuentran los de la Facultad de Educación.

“Están entre la crema y nata de la formación educativa, son estudiantes de élite, muy pocos tienen acceso a la educación que reciben”, recalcó ante los jóvenes. “La actual reforma educativa centraliza y regula los servicios por medio de la SEP y está generando problemas porque vemos que diez universidades pasan problemas financieros y están a punto de declararse en insolvencia, quiere crecer la matrícula en un millón de alumnos con la creación de las universidades Benito Juárez, habla de cambiar el modelo educativo, pero si accesas al portal solo hallas la foto del titular de la SEP que es lo nuevo, porque toda la información es de gobiernos anteriores”.

Proceso discriminatorio

Pero lo más grave de la reforma, en su opinión, es que la Ley General de Educación prioriza, y lo dice expresamente, que dará prioridad a la contratación de profesores egresados de las escuelas normales y centros de formación magisterial. Eso, enfatizó, es discriminatorio para profesionales de la educación como ustedes porque pueden tener los mejores resultados en los procesos de selección pero darán preferencia a los normalistas y de último y si hay plazas recurrirán a egresados de instituciones distintas a las normales.

Modelo educativo neoliberal

También dijo que el modelo educativo de México está alineado a los requerimientos del Fondo Monetario Internacional por lo que es innegable que continúa el modelo neoliberal en la educación, aún cuando lo trate de borrar el actual gobierno federal que incluso eliminó de su lenguaje la palabra globalización y ahora utiliza internacionalización o mundialización.

El doctor Guillén Niemeyer dijo que hay incertidumbre en el futuro de la educación superior porque no saben si continuará la acreditación y certificación de programas educativos, la evaluación magisterial no tiene consecuencias que impacten en su mejora y el riesgo es que por aumentar la matrícula ocurra lo que pasó en la educación básica a mayor cantidad, menor calidad.

El doctor Guillén fue subdirector de asuntos escolares de la SEP, coordinador de investigación y planeación de la UNAM y rector de la Universidad Latinoamericana y socio fundador de la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Educación y Pedagogía.

Actividades de aniversario

La inauguración de las actividades académicas y culturales la presidió el rector de la Uady, José de Jesús Williams, y el director de la Facultad de Educación, Pedro José Canto Herrera.

El programa inició hoy y termina el jueves. Se impartirán 14 talleres, 3 conferencias magistrales, concurso de conocimientos, rally cultural, caminata, clases de baile latino, un tianguis, concursos culturales y concurso de mascota de la facultad que ganó el personaje “Anti”, una hormiga creada por la alumna Andrea Vázquez Santos.- (Por Joaquín Chan Caamal).