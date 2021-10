La Uady expresa preocupación por los estudiantes

Aún sin la vacuna

Alrededor de nueve mil alumnos de la Uady no han recibido la vacuna contra el coronavirus, ya que tienen menos de 18 años de edad, situación que genera preocupación a las autoridades educativas.

“Hay que proteger a los menores de edad y esperar los tiempos para que el sistema de vacunación empiece a alcanzar a los estudiantes de menos de 18 años, hay otros países que ya están vacunando a los de seis años para arriba”, expresó José de Jesús Williams, rector de la Uady, al externar su preocupación por este sector estudiantil.

Entrevistado en el Congreso del Estado donde acudió a firmar un convenio de colaboración, de lo que informamos en nota aparte, el rector recordó que los estudiantes que tienen más de 18 años de edad ya recibieron la primera dosis de la vacuna y están en espera de recibir la segunda dosis, pero los que más preocupan son los que aún no son vacunados por ser menores de edad, los estudiantes de las escuelas preparatorias.

José de Jesús Williams señaló que también los maestros de la Uady ya fueron vacunados, pero a pesar de eso mantienen los protocolos de seguridad sanitaria, tanto de entrada como de permanencia y salida de sus instalaciones, exigiendo el uso de cubrebocas, la sana distancia y la aplicación del gel antibacterial.

A pesar de esas medidas de prevención, calculó que alrededor del 20% de su personal y estudiantes se han enfermado de Covid-19. Aseguró que el virus lo adquirieron fuera de las instalaciones de la Uady.

De cualquier forma tanto a estudiantes como el personal se les mantiene informados sobre cómo proceder en caso de contagiarse, saben de los síntomas y que al detectarlos lo primero es reportarlo y no asistir a las clases.

Al retomar el caso de los no vacunados por ser menores de 18 años, reiteró que el alumnado de ese rango es una población susceptible a la cual hay que proteger. Lamentablemente no se sabe para cuándo los vacunarían, y también se debe considerar que, quizás el gobierno si quiera inmunizarlos, pero el problema está en que existan las dosis disponibles y suficientes.

“Podrían hasta tener el dinero para comprarlas, pero si no hay disponibles, si no se tiene el producto, no se puede adquirir, y basta recordar que todavía hay países donde todavía no les llega la vacuna”, comentó.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Pese a todo eso, continuó el entrevistado, cerca del 20% de toda la matrícula de la Uady ya regresó a las aulas, se le dio prioridad a aquellos jóvenes que tuvieron problemas de conectividad para las clases a distancia o no cuentan con dispositivos tecnológicos, acuden a clases presenciales quienes han presentado problemas en sus estudios y requieren tutorías, así como los que cursan los semestres más avanzados y requieren prácticas

