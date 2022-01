Largas filas en el Centro de Salud de Santa Rosa para recibir vacunas

Abarrotan módulo

El calendario de vacunación contra el Covid-19 para adolescentes terminó el domingo en Mérida y ayer comenzó la inmunización de refuerzo al personal de salud, pero muchísimas personas acudieron anteayer a uno de los módulos fijos que puso la Secretaría de Salud para atender a los rezagados.

El Centro de Salud de la colonia Santa Rosa, sobre Circuito Colonias junto a la Universidad Tecnológica Metropolitana, concentró durante todo ese día una larguísima fila de demandantes de vacuna antiCovid porque por algún motivo no la recibieron o porque ahora ven un mayor riesgo de contagio con la aparición de Ómicron en Yucatán.

La alta demanda de vacunas extemporáneas es similar a la de las pruebas antígenas o PCR para la detección del SARS-CoV-2 en los diferentes laboratorios clínicos de la ciudad y las unidades médicas del IMSS, cuyas instalaciones son rebasadas todos los días por las decenas de personas que van para la detección de Covid.

En el Centro de Salud de Santa Rosa se formaron dos largas filas: una para la atención de adolescentes de 15 a 17 años que no recibieron la segunda dosis de la vacuna y cuyo período terminó el domingo en el Centro de Convenciones Siglo XXI y la Unidad Deportiva La Inalámbrica.

La otra, la más larga que abarcó más de 300 metros y llegó hasta la caseta número 1 de la UTM, para los adultos mayores, de diferentes edades, y embarazadas que en esta ocasión no tuvieron prioridad porque hicieron cola durante varias horas, a pesar de su estado de gravidez. Acudieron quienes recibirían la primera, segunda o el refuerzo de vacuna, pero ahora “todo mundo” se quiere vacunar contra el Covid.

Omar Ávila Argáez, vecino del Fraccionamiento del Sur, informó que llevó a su hija adolescente porque quedó de rezagada por recomendación médica porque contrajo el Covid. El médico le recomendó que esperara seis semanas para que se vacunara, por lo que fue para su vacunación.

Plazo

“Antes que salieran las vacunas para los chavos, a ella le dio Covid, ahora que ya pasó el tiempo que recomendó el médico la traje”, informó el vecino. “El doctor le dijo que en seis semanas se vacunara”.

Su hija llevaba poco más de media hora en la larga fila y todavía no le tocaba turno, pero el papá se preocupó porque a la entrada al Centro de Salud se apiñó la gente y se perdía la sana distancia, incluso en algunas partes de la fila no se guardó el espacio reglamentario de metro y medio o dos metros.— Joaquín Chan Caamal

Enfermedad Impacto social

“Hay miedo al Ómicron, la gente quiere cuidarse”, comentó Omar Ávila Argáez, vecino del Sur.

Confianza

“Es producto de las fiestas decembrinas, el exceso de confianza, el bajar la guardia y el cuidado higiénico, el no usar el cubrebocas, no venirse a vacunar. Ya está visto que la vacuna sí funciona y ayuda, en la medida que te da y estás vacunado no vas al hospital, pero quien se contagia sigue contagiando con quienes tiene contacto. Cada quien tiene que hacer su parte para que vuelva el control. Las autoridades dicen que hay suficientes vacunas, no debemos desaprovechar esta oportunidad, ante todo esta la salud, ninguna religión o creencia está sobre la salud y la gente se debe vacunar”, apuntó el entrevistado.