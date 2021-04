La Canacome: Empezamos a recuperarnos

''Los cierres de empresas ya pararon''

MÉRIDA, Yucatán.- De concretarse como se espera mañana, que Yucatán pase de naranja a amarillo en el semáforo epidemiológico, representaría para el sector comercio y turismo la reactivación que tanto han esperado, después de haber tocado fondo en la situación económica por la pandemia, dijo ayer Iván Rodríguez Gasque, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida.

“El balance hasta ahora, ya empieza a ser positivo, ya estamos empezando el proceso de recuperación, muy lento, no como quisiéramos, hay otros sectores que han ido más rápido como el de la construcción, aunque para el comercio y el turismo es más lento, pero el amarillo nos va a ayudar a recuperar la confianza”, añadió.

Reactivación de la actividad económica

Entrevistado en sus oficinas particulares, sobre el anuncio que hiciera el gobernador en el sentido de que mañana jueves Yucatán podría cambiar del naranja al amarillo en el semáforo epidemiológico, lo que significaría la reactivación de numerosas actividades económicas, el líder empresarial consideró que hoy en día por lo que han podido observar “los cierres de empresas ya pararon”.

“Estamos ya en un proceso de recuperación, ya tocamos fondo y empezamos a recuperarnos, sin duda es algo que todo el sector espera con muchas ansias, vienen épocas importantes para el sector comercio, como las celebraciones de los días del niño, de la madre, del padre, del maestro, la temporada de regreso a clases que será en agosto, y al estar ya en amarillo será bueno”, citó.

Óptica

En opinión del empresario, todo eso para el comercio empieza a verse ya como una reactivación y, “es muy importante que empecemos ya a caminar para eso”.

Aun cuando no les queda muy claro cuáles serán los cambios que vendrán al pasar a amarillo, Rodríguez Gasque comentó que podría ser una ampliación al horario para el tránsito vehicular, que hoy está restringido, así como para el funcionamiento de los establecimientos, básicamente.

Supervisé la aplicación de vacunas contra el Covid para los adultos mayores de #Mérida en el #Módulo ubicado en la @canacomerida. Se instalaron 17 módulos en la ciudad donde se aplican las dosis a los adultos mayores de 60 años, registrados por las plataformas federales. pic.twitter.com/ajrTdqHyFh — Mauricio Vila (@MauVila) April 14, 2021

El dirigente señaló que la semana pasada hubo una reunión con el gobernador y el Consejo Coordinador Empresarial y les comentó que si los números seguían en la tendencia que traían era muy probable que en estos días se llegara al semáforo amarillo, lo cual reconfirmó cuando visitó recientemente la Cámara de Comercio para ver el programa de vacunación, y ya en estos días lo viene mencionando.

Adaptaciones

“En esa reunión con el gobernador platicamos un poco sobre cuáles serían los cambios y la verdad nos dijo que están analizando cuales serían, en realidad la metodología de los semáforos se han ido adaptando, pero la realidad es que no está muy claro cuáles serían los cambios, precisamente por esas adaptaciones”, indicó.

El entrevistado recordó que al principio se estableció el término y como medida lo de las olas, luego el semáforo, y se han hecho ciertas adaptaciones, incluso el naranja que hay hoy es muy extenso, “no ha sido muy cuadrado de cómo estaba al principio, por eso no está muy claro que es lo que se va a anunciar en cuanto a cambios cuando pasemos a amarillo”.

Luego de plantear las inquietudes del sector empresarial —dijo el dirigente—, el gobernador señaló que lo analizarían tratando de avanzar en la medida de lo posible, sin afectar la salud, siempre la prioridad.

Me reuní con integrantes del Grupo Yucatán para platicar sobre el panorama del Covid en el estado, las acciones que realizamos para salir adelante de la pandemia y el proceso de #ReaperturaEconómica a fin de que se logre de manera responsable y segura, cuidando la salud de todos. pic.twitter.com/vBKdTqlP8s — Mauricio Vila (@MauVila) April 20, 2021

“La respuesta del gobernador fue que todo se está considerando y analizando, hay restricciones de días para trabajar y, la intención es ver toda la parte que nos ayude a reactivarnos lo más rápido posible, afortunadamente los números nos están favoreciendo y la idea es esa”, afirmó.

El líder de los comerciantes reiteró que aun cuando todavía no hay un posicionamiento claro sobre los cambios que habrá, el gobernador les dijo que antes del jueves debe estar listo, o sea hoy miércoles, para anunciarlo mañana.

Medida Cambio

El posible paso del semáforo de naranja a amarillo genera altas expectativas en el sector privado yucateco.

Peticiones

“Dentro de los planteamientos importantes el sector restaurantero pide la ampliación del horario del tránsito vehicular, , y también para el funcionamiento de los negocios; en los comercios es otro punto en el que creemos ya se puede avanzar, así como las capacidades de los restaurantes, los salones, la realización de eventos”, abundó el líder de la Canacome.

Paraderos

En donde no esperan cambios por ahora, según estimó Iván Rodríguez Gasque, es en lo que toca a los paraderos del transporte de pasajeros, “no creemos que se cambien ahora, pero es momento de empezar a analizar lo que se puede hacer, no creo que se acerquen inmediatamente, por el cambio a amarillo, estamos trabajando con las autoridades en el plan del centro, no hemos parado en eso, y vamos a ir viendo que pasos se pueden ir dando, esta lo de los maceteros también”.