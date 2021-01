Maestra jubilada, nueva víctima de un fraude en línea

Saquean cuenta bancaria

Cuando la maestra jubilada Rocío Escamilla Pech, de 76 años de edad, intentó el 22 de diciembre pasado retirar de su cuenta bancaria, donde se le deposita su pensión, el importe de la misma y parte de su aguinaldo para hacer algunas compras navideñas, grande fue su sorpresa cuando el cajero automático donde realizaba la operación le retuvo su plástico y no le entregó el efectivo.

Preocupada acudió al personal de la sucursal bancaria para reportar la situación, fue ahí cuando una ejecutiva le dio la terrible noticia: su tarjeta había sido retenida en acción preventiva debido a que el banco había detectado compras en línea presuntamente fraudulentas, logrando bloquear dos movimientos, pero no pudiendo evitar que alrededor de $24,000 le fueran sustraídos.

El personal bancario le dio instrucciones de cómo reportar la situación y levantar una queja ante el banco; sin embargo, grande fue su desilusión y mayor su indignación cuando el banco le respondió que su queja era improcedente y la institución no se hacía responsable del robo a su cuentas bancaria por compras en línea cargadas de manera fraudulenta.

“¿Y ahora qué hago?, es mi cuenta donde depositan mi pensión, ¿cada vez que me depositen me van a saquear?, no, yo soy una persona mayor, vivo sola, mi pensión es mi sustento, no es justo. Lo voy a pelear, lo voy a llevar a sus últimas consecuencias”, aseguró.— Emanuel Rincón Becerra

De un vistazo

La Condusef

La maestra jubilada Rocío Escamilla Pech indicó que ya tiene cita con La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), programada para el 22 de febrero próximo.

Muchos casos

La espera es larga porque según le han dicho hay muchos casos como el de ella.