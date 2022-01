Maestros piden cuidados para un retorno seguro

“Esperábamos este refuerzo”

En el marco de la jornada de vacunación de refuerzo para maestros, algunos mentores compartieron sus puntos de vista sobre la inmunización y el regreso a clases.

Henry Araujo Ancona, maestro de Formación Cívica de la Técnica No. 20, dijo que “nos sentimos muy protegidos con esta vacunación, y gracias al gobierno del Estado que está haciendo su gran esfuerzo para que nos puedan vacunar y tal vez podamos tener un regreso seguro con nuestros alumnos”.

“Ya debemos tener más condiciones para estar en nuestras escuelas porque a nuestros alumnos definitivamente les falta estar para aprender mejor. No es lo mismo estar en casa que en la escuela. Es muy marcada la diferencia”, consideró.

Martín Pérez González, auxiliar administrativo en el Tecnológico de Mérida, expresó: “Pensamos y esperamos estar más protegidos porque no tenemos idea de las vacunas, pero esperamos que sea bueno. Ya esperábamos este refuerzo porque tenía mucho tiempo y los mismos maestros nos preguntábamos qué iba a pasar”.

“Ahora con esto esperamos tener una mayor seguridad y confianza, que podamos transitar en todos los aspectos para evitar que nos contagiemos o que sea menos riesgoso (…)”.

“La cuestión que he visto es que hay gente que no se cuida, entonces se retrocede en lo que se ha avanzado y afecta a los que estamos alrededor, como unos compañeros que no regresaron porque estaban infectados y no sabemos cuántos más salieron afectados.

Karina Pinto Sabido, prefecta de la secundaria “Carmen Cervera Andrade” en Sodzil Norte, compartió:

“Me siento más protegida, porque supuestamente esta vacuna (Moderna) es una de las mejores allí en Estados Unidos, según me comentó una amiga que vive allá. La verdad sí me sirvió la CanSino porque me dio Covid y fue ligero, bendito Dios todo bien”.

“Para volver a las aulas al 100% primero tienen que bajar los contagios, ahorita si bien se está vacunando la mayoría, hay muchísimos contagios, y si no nos cuidamos será un cuento de nunca acabar. Cuando bajen los contagios habrá más seguridad para que los alumnos regresen a las aulas porque los maestros sí estamos yendo a trabajar”.— Iván Canul Ek

De un vistazo

Vacunas

Rodolfo Arteaga Trillo, maestro de la secundaria “Luis Álvarez Barret”, dijo que “me siento más protegido porque la primera, CanSino, ya tenía tiempo que nos la aplicaron. No creo que sea necesaria una tercera dosis”.

Las escuelas

“En cuanto al regreso a clases, dependerá de las autoridades. Habrá un regreso de manera voluntaria, no se puede obligar a nadie, todo depende de las condiciones físicas y enfermedades de cada quien, pero creo que ya es necesario que regresemos, aunque sea como se estuvo trabajando antes de Navidad”.

En línea

“Sobre la modalidad virtual, creo que ya está engranada, la gente ya sabe lo que tiene que hacer, lo que hay son problemas económicos que tienen algunos alumnos para pagar su internet, pero sí están cumpliendo los alumnos”.