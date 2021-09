Maestros protestan de nuevo

Horas vacantes y retorno a aulas generan quejas

Un grupo de maestros protestó ayer a las puertas de la Secretaría de Educación de Yucatán por el respeto del 40% de las horas vacantes y por el regreso a clases presenciales.

A la sede ingresó un grupo de representantes para hablar con funcionarios y hasta después de las 2 de la tarde no habían salido.

Una profesora dijo que los podían mantener en el lugar hasta la noche.

De los representantes de los maestros salió Jesús González Cupul, de la Asociación Docentes Unidos Luchando en Yucatán. A los mentores les dijo que “están volviendo a girar, a girar sobre lo mismo y no estamos buscando eso”.

“¿Qué quieren ustedes, respuestas?” planteó.

“Díganle a sus compañeros que por favor vengan, se acerquen, porque si ahorita quieren entrar no les van a dejar. Hasta ahorita el secretario (de Educación estatal, Liborio Vidal Aguilar) no ha hablado. Otra vez Carlota (Storey Montalvo, directora general de educación básica), ya le dio vuelta, vuelta, vuelta, vuelta y vuelta, como siempre, entonces lo que no queremos es eso”, dijo.

Los maestros piden que se respete su 40% de horas adicionales y que el protocolo de la escuela segura esté realmente apto para abrir los planteles.

También piden que se respete a los maestros que están pidiendo licencia.

Sobre los casos de coronavirus Covid-19, González Cupul expuso que “les han mandado” más de 50 escuelas donde hay de 4 a 5 maestros contagiados, más niños y padres de familia.

“Eso quiere decir que el protocolo no está funcionando como nosotros queremos”, dijo.

Afirmó que en Tizimín ya se dio un deceso y eso no se da a conocer.— Claudia Sierra Medina

El profesor de secundaria Luis Enrique May Cabrera, de la especialidad de Español, recordó que fueron sometidos a un proceso de evaluación para horas adicionales. Ya salieron los resultados, pero la Secretaria de Educación no se ha pronunciado al respecto para ver qué día les asignarán y cómo asignarán las horas porque ya tienen varios años en el servicio.

Esperaban llegar a un buen acuerdo ayer con la entrada de una comitiva.

La profesora de secundaria técnica Nubia Ramírez reiteró que lo único que estaban pidiendo es que les respeten el derecho que ya se ganaron al presentar examen, que es el 40% de las horas que se hayan generado en el transcurso del ciclo escolar pasado.

Se han entregado horas a los de nuevo ingreso y a ellos los han hecho a un lado y por el momento no los han convocado para que les empiecen a entregar las horas.

