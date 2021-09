Manifestación de los vecinos a favor del Estadio Sostenible

Presencia oficial en breve acto en el norte meridano

En lo que pareció una maniobra alentada, un grupo de vecinos del fraccionamiento Cordemex y Sodzil Norte se manifestó ayer a favor del Estadio Sostenible de Yucatán que se proyecta construir en el terreno que ocupó la escuela normal “Rodolfo Menéndez de la Peña”.

Reunidos en la esquina donde estuvo la lonchería Ponte Xux, los vecinos gritaban “¡Sí al estadio!” y “¡Arriba el estadio!”, mientras exhibían carteles en los que externaban estar de acuerdo con la obra que, como hemos informado, ha motivado muchas voces en contra.

La manifestación de los vecinos llamó la atención, pues al lugar también se aproximaron patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública, así como el equipo de comunicación social del Gobierno del Estado.

“Estamos para apoyar este proyecto por los beneficios que trae a la colonia porque de una forma u otra la derrama económica va a ser grande”, dijo Manuel Alcocer Mézquita, quien vive en la colonia desde 1967.

Solo en la etapa de construcción se generarán 4,000 empleos, añadió. “Eso beneficiaría a mucha gente que vive en la colonia, en Sodzil y en Montes de Amé. Es venir caminando a trabajar y ahorrar unos pesos en la bolsa, el que quiera trabajar.

Alcocer Mézquita señaló que hay que tener en cuenta que proyectos de tal magnitud siempre generan reacciones. “Cuando se publicó que se iba a construir la Torre Eiffel medio mundo estuvo en contra y hoy en día es el símbolo de París, quién dice que el día de mañana vean el estadio y digan es Cordemex”.

Sobre el tráfico que se generaría, el entrevistado reconoció que si sería un poco delicado, aunque aclaró que no lo ve difícil pues los eventos que se vayan a realizar no serán todos los días. “Tal vez los días que haya algún evento de magnitud grande, yo creo que Seguridad Pública se va a dar el tiempo para analizarlo y ver cuáles serían las vías alternas y por dónde circular. Ellos sabrán qué hacer no creo que no estén tomando en cuenta ese detalle”.

La señora Nely Guadalupe Millán Escalante, quien vive en Cordemex desde hace 50 años, dijo estar de acuerdo por sus nietos que posiblemente se verán beneficiados con empleo, sobre todo en estos tiempos en que no hay trabajo.

María Candelaria Loeza, quien vive del lado de Gran Plaza, también manifestó estar a favor. “Bendito sea Dios, siquiera van a hacer esto y ya vamos a estar mejor que antes”. Sobre el tráfico, señaló que siempre ha habido y se acostumbra la gente.— IVÁN CANUL EK

