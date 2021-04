''Me siento tranquila'' dice beneficiaria del programa de vacunación en Mérida

Asegura que continuará en confinamiento

MÉRIDA, Yucatán.- Como la mayoría de las personas adultas mayores que ya recibieron la vacuna contra el Covid-19 en Mérida, Urdanidia Baños Baños informó que la pinchada de la jeringa le dolió lo normal y el suministro del líquido le causó tantito ardorcito.

La señora Urdanidia Baños Baños comparte su experiencia tras ser vacuna contra Covid-19 en el centro de vacunación instalado en el Cbtis 95, este domingo 11 de abril de 2021.- (Foto: Carlos de la Cruz Montes de Oca) La señora Urdanidia Baños Baños comparte su experiencia tras ser vacuna contra Covid-19 en el centro de vacunación instalado en el Cbtis 95, este domingo 11 de abril de 2021.- (Foto: Carlos de la Cruz Montes de Oca) La señora Urdanidia Baños Baños comparte su experiencia tras ser vacuna contra Covid-19 en el centro de vacunación instalado en el Cbtis 95, este domingo 11 de abril de 2021.- (Foto: Carlos de la Cruz Montes de Oca) ❮ ❯

"No duele, duele lo normal de una pinchadita, pero no es intenso", relató cuando salió del Cbtis No. 95 después que recibió la primera dosis de la vacuna AstraZeneca.

"No me dio ningún padecimiento", reiteró tras la media hora reglamentaria bajo supervisión medica para detectar si tuvo alguna reacción anormal por la inyección del biológico.

Tranquilidad por la vacuna

Ella llegó a las 7:30 de la mañana y fue de las primeras en la fila para entrar al Cbtis y la primera en salir del área de observación. Lo primero que dijo en la entrevista con el Diario es que ya está tranquila.

"Ahora me siento tranquila. Desde que dijeron lo de las vacunas lo estaba deseando, ya llegó el día, qué bueno que la recibí", señaló. "Ya tengo la vacuna, pero no por eso creo que estoy totalmente protegida. Yo voy a seguir con mis precauciones, hay que seguir con las indicaciones que nos dan para no contagiarnos, lo primordial en esta edad es cuidar nuestra salud".

Contó que durante el año y dos meses de la pandemia del coronavirus no salió de su casa por cualquier pretexto. Solo en ocasiones la llevaron al supermercado con todas las precauciones para romper el confinamiento y para que realice sus compras, pero la mayor parte del confinamiento la pasó en su casa con sus nietos y sus hijos.

Continuar en confinamiento

¿Y ahora que ya tiene la vacuna irá a la playa, a los restaurantes, a las plazas comerciales?, preguntó el reportero.

"Nada de eso. Seguiré con lo mismo, no voy a cambiar, si salgo es por algo indispensable", respondió. "No, no quiero ir a esos lugares, prefiero vivir".

Nada se pierde con cuidarse

Aceptó que le tiene miedo al Covid-19 por lo que lee y ve en las noticias, pero sobre todo está enterada que el virus es más mortal en este segmento de la población adulta.

"Tengo temor, no lo niego. Es natural porque sé el daño que está causando", subrayó. "Cuántos muertes ya causó. Nada pierde uno con cuidarse para vivir un poco más".

Logística de la vacunación

Sobre la logística de vacunación en el Cbtis No. 95 informó que había poca gente, estuvo tranquilo el horario que le tocó y la atención fue rápida, en orden y con todas las medidas sanitarias.